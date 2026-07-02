“Si teníamos que morir, debíamos morir como guerreros”: el orgullo de Congo tras su histórico Mundial

Pese a la derrota 2-1 ante Inglaterra, el presidente Félix Tshisekedi y los jugadores destacaron el histórico recorrido de los Leopardos, que alcanzaron por primera vez los dieciseisavos de final.

La eliminación de la selección de República Democrática del Congo en el Mundial 2026 no apagó el orgullo de un país que celebró la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. Tras caer 2-1 frente a Inglaterra en los dieciseisavos de final, el presidente Félix Tshisekedi y los futbolistas reivindicaron el histórico torneo de los Leopardos.

En un mensaje publicado en la red social X, Tshisekedi felicitó al equipo por demostrar "disciplina, coraje e inteligencia" y pidió a los congoleños sentirse orgullosos de una selección que "ha llevado muy alto la bandera de la RDC" y escribió "una de las páginas más bellas" del futbol nacional.

El delantero Fiston Mayele resumió el espíritu con el que el equipo afrontó el duelo frente a una de las favoritas al título. "Nos decíamos que, si teníamos que morir, debíamos morir como guerreros", afirmó. Además, agradeció el respaldo de la afición y aseguró que pocos imaginaban que el combinado africano llegaría tan lejos.

El capitán Chancel Mbemba lamentó las oportunidades desaprovechadas tras el gol tempranero de Brian Cipenga, que adelantó a Congo en el marcador. "Contra este tipo de selecciones, cuando perdonas, lo acabas pagando", reconoció.

Celebración de la República Democrática del Congo ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Por su parte, Nathanaël Mbuku destacó la solidez mostrada durante gran parte del encuentro y aseguró que el equipo regresará "más fuerte", mientras que el veterano Cédric Bakambu expresó su deseo de que esta participación marque un antes y un después para el futbol del Congo.

La selección dirigida por Sébastien Desabre regresó a un Mundial por primera vez desde 1974 y superó la fase de grupos por primera vez en su historia. Aunque Inglaterra remontó con un doblete de Harry Kane en la recta final, los Leopardos se despidieron dejando una imagen competitiva que ilusiona de cara al futuro. Con información de EFE

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