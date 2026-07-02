Cristiano Ronaldo acaba con una sequía que lo perseguía desde Alemania 2006

Cristiano Ronaldo rompe una curiosa racha tras marcarle a Croacia.

Cristiano Ronaldo escribió un nuevo capítulo en su extraordinaria carrera al marcar, por primera vez, un gol en un partido de eliminación directa de la máxima competición de selecciones.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El histórico tanto llegó durante el duelo ante Croacia por los dieciseisavos de final, poniendo fin a una curiosa estadística que había acompañado al delantero portugués durante toda su trayectoria en la máxima cita del futbol.

Hasta antes de este encuentro, Cristiano acumulaba 10 goles en el torneo, todos convertidos exclusivamente en la fase de grupos. Aunque ya ostentaba el récord de ser el único futbolista en marcar en seis ediciones distintas nunca había logrado celebrar un tanto en un partido de eliminación directa.

El recorrido goleador de Cristiano Ronaldo

El recorrido goleador del portugués comenzó en Alemania 2006, cuando anotó frente a Irán en la victoria de Portugal por 2-0.

En Sudáfrica 2010 volvió a aparecer en el marcador con un gol ante Corea del Norte durante el contundente triunfo por 7-0.

Su siguiente anotación llegó en Brasil 2014, cuando marcó frente a Ghana en la victoria portuguesa por 2-1.

En Rusia 2018 firmó una de sus mejores actuaciones mundialistas. Anotó un histórico triplete frente a España en el empate 3-3 y posteriormente convirtió el gol del triunfo contra Marruecos.

Durante Catar 2022 volvió a marcar ante Ghana, mientras que en la actual edición del 2026 había aumentado su registro con dos goles frente a Uzbekistán en la fase de grupos.

Con el tanto conseguido frente a Croacia, Cristiano Ronaldo elevó su cuenta a 11 goles en esta competición y, además de ampliar su legado como uno de los máximos referentes en la historia del torneo, logró romper una de las pocas asignaturas pendientes que aún tenía en su brillante carrera: marcar en una ronda de eliminación directa.

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