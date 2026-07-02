Cristiano Ronaldo emociona con mensaje antes del Portugal vs. Croacia

Cristiano Ronaldo volvió a emocionar a sus millones de seguidores antes del Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo sabe que cada partido del Mundial 2026 puede tener un significado especial. A sus 41 años, el capitán de Portugal sigue siendo una de las grandes figuras del torneo y antes del duelo ante Croacia, volvió a conectar con sus seguidores a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

El atacante portugués compartió en sus historias de Instagram una publicación con la frase "Unidos por Portugal" y el mensaje "Vamos con todo", acompañado de una imagen de la selección lusa. La publicación apareció horas antes del encuentro contra Croacia, correspondiente a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo - Captura de pantalla

El gesto no pasó desapercibido entre los aficionados, quienes interpretaron el mensaje como una muestra de liderazgo, motivación y unidad antes de uno de los partidos más importantes para Portugal en el torneo.

Cristiano y su llamado a la afición

Además de su historia, Cristiano Ronaldo también había realizado una publicación en su cuenta de Instagram junto a la selección de Portugal. En ella escribió: "Haznos sentir como en casa", acompañando imágenes de aficionados portugueses reunidos para apoyar al equipo.

El mensaje generó miles de reacciones y comentarios de seguidores que alentaron al delantero y a la selección antes del partido. Entre los mensajes más repetidos destacaron frases de apoyo como "Vamos", "Siuuu" y deseos de ver a Portugal avanzar en el Mundial 2026.

La publicación también refleja el ambiente que rodea a la selección portuguesa en Norteamérica, donde la comunidad lusa ha acompañado con fuerza a su equipo durante el torneo.

Un duelo con sabor a despedida mundialista

El Portugal vs. Croacia no solo es un partido de eliminación directa. También representa un posible último gran capítulo mundialista para dos leyendas del futbol: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Ronaldo disputa su sexto Mundial y Modric su quinta Copa del Mundo. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente que este sea su último torneo, la edad de ambos convierte este duelo en un encuentro cargado de simbolismo. El partido se juega en Toronto y podría marcar el adiós mundialista de una de las dos figuras.

Portugal llega con presión y esperanza

Portugal avanzó a esta fase después de terminar segundo en el Grupo K. El equipo dirigido por Roberto Martínez tuvo una fase de grupos irregular, con empates ante RD Congo y Colombia, además de una goleada 5-0 sobre Uzbekistán.

Pese a las críticas por el rendimiento del equipo, el técnico portugués aseguró que la fase eliminatoria se afronta como un nuevo torneo. Para Martínez, el duelo ante Croacia representa una oportunidad para que Portugal muestre su verdadera versión y mantenga vivo el sueño mundialista.

El reto pendiente de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ya hizo historia en el Mundial 2026 al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo. Sin embargo, todavía tiene un desafío pendiente: anotar por primera vez en una fase eliminatoria mundialista.

Según el análisis previo de Opta, Ronaldo ha disputado ocho partidos de eliminación directa en Mundiales sin conseguir marcar. Si juega ante Croacia, tendrá una nueva oportunidad para romper esa racha en un escenario de máxima presión.

Croacia, un rival de mucha experiencia

Croacia llega al duelo con la experiencia de una generación que ha competido al máximo nivel en los últimos años. El equipo de Luka Modric fue subcampeón del mundo en 2018 y tercero en 2022, por lo que representa un rival peligroso pese a las dudas que también mostró en la fase de grupos.

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