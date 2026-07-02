Cristiano Ronaldo rompe en llanto durante homenaje a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo y Portugal rinden emotivo homenaje a Diogo Jota tras la clasificación.

La clasificación de Selección de Portugal a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las postales más emotivas del torneo. Luego de la dramática victoria sobre Selección de Croacia, Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas durante un homenaje dedicado a su excompañero Diogo Jota.

El encuentro estuvo cargado de emociones de principio a fin. Cristiano vivió una noche intensa luego de que un gol suyo fuera anulado por un ajustado fuera de lugar. Más tarde convirtió un penal que significó el empate momentáneo para Portugal y mantuvo con vida a su selección en un partido que se definió en los últimos minutos.

El delantero también protagonizó otro momento llamativo cuando fue sustituido por el cuerpo técnico. Su expresión reflejó sorpresa por la decisión, aunque aceptó el cambio sin realizar reclamos. Poco después, Croacia parecía enviar el compromiso al tiempo extra con un gol sobre el final, pero la anotación fue invalidada por un supuesto fuera de lugar, permitiendo que Portugal sellara su clasificación.

Cristiano portando la camiseta 21

Una vez concluido el partido, el resultado pasó a segundo plano. Cristiano Ronaldo regresó al terreno de juego portando la camiseta con el número 21, dorsal que identificó a Diogo Jota con la selección portuguesa, como parte de un homenaje realizado junto al resto de sus compañeros.

El capitán luso se mostró visiblemente conmovido y, mientras sostenía la camiseta, no pudo evitar que las lágrimas aparecieran durante el tributo, una imagen que rápidamente se viralizó entre los aficionados.

El homenaje coincidió con el primer aniversario del fallecimiento de Diogo Jota, ocurrido el 3 de julio de 2025, una pérdida que dejó una profunda huella en el futbol portugués y en el balompié internacional.

Con el emotivo recuerdo aún presente, Portugal mantiene vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026, mientras Cristiano Ronaldo continúa liderando al equipo con la ilusión de levantar el trofeo y dedicárselo a uno de los compañeros más recordados de la selección.

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