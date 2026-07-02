Dailon Livramento, el delantero de Cabo Verde que deseaba bailar como Michael Jackson

Antes de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026, Dailon Livramento tenía un sueño muy distinto: quería bailar como Michael Jackson.

Mientras Cabo Verde continúa viviendo el momento más importante de su historia futbolística, uno de sus protagonistas también se ha convertido en una de las historias más llamativas del Mundial 2026. Se trata de Dailon Livramento, el delantero que hace algunos años confesó que, cuando era niño, soñaba con parecerse a Michael Jackson antes que convertirse en futbolista profesional.

Hoy, a sus 25 años, Livramento es una de las principales cartas ofensivas del conjunto africano y uno de los jugadores llamados a intentar la hazaña frente a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Un sueño muy distinto al futbol

La historia de Dailon Livramento está llena de giros inesperados. Nacido el 4 de mayo de 2001 en Rotterdam, Países Bajos, el delantero creció en una familia con raíces caboverdianas. Durante su infancia desarrolló dos grandes pasiones: la música y el deporte.

En diversas entrevistas concedidas durante sus primeros años como profesional, Livramento recordó que admiraba profundamente a Michael Jackson y que pasaba horas intentando copiar sus pasos de baile frente al espejo, especialmente el famoso "moonwalk", uno de los movimientos más icónicos del Rey del Pop.

Con el paso de los años, el futbol terminó imponiéndose como su verdadera vocación, aunque nunca dejó de mencionar la influencia que la música tuvo en su infancia y en su personalidad dentro y fuera de la cancha.

Su camino comenzó en Países Bajos

Antes de vestir la camiseta de Cabo Verde, Livramento se formó en varias academias del futbol neerlandés.

Pasó por las inferiores de Excelsior, Sparta AV, Excelsior Maassluis y NAC Breda antes de iniciar su carrera profesional con Roda JC.

Posteriormente brilló con MVV Maastricht, donde explotó como goleador al marcar 20 tantos en dos temporadas, rendimiento que llamó la atención del futbol italiano.

En 2024 fichó por Hellas Verona de la Serie A y más tarde salió cedido al Casa Pia de Portugal, donde continuó sumando experiencia en una liga competitiva.

Eligió representar a Cabo Verde

Aunque nació en los Países Bajos, Livramento decidió representar internacionalmente a Cabo Verde, país de origen de su familia.

Debutó con la selección en 2024 y rápidamente se convirtió en uno de sus atacantes más importantes.

Su velocidad, movilidad y capacidad para jugar por todo el frente ofensivo le permitieron ganarse la confianza del cuerpo técnico y convertirse en una pieza clave durante las eliminatorias mundialistas.

La figura del histórico Mundial 2026

El Mundial 2026 marcó un antes y un después para Cabo Verde. La pequeña nación africana disputa por primera vez una Copa del Mundo y sorprendió al futbol internacional clasificándose a la fase eliminatoria.

Livramento fue uno de los grandes protagonistas desde el inicio del torneo, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo y ayudando a que Cabo Verde firmara la mejor actuación de su historia.

Su rendimiento también ha despertado el interés de aficionados de todo el mundo, que comenzaron a seguir su historia personal y deportiva.

El reto más grande: Argentina

Ahora, Livramento tendrá la oportunidad de enfrentar uno de los desafíos más importantes de su carrera. Cabo Verde jugará contra Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un duelo en el que buscará prolongar el sueño de la selección africana frente a la vigente campeona del mundo.

El atacante será una de las principales amenazas para la defensa albiceleste gracias a su velocidad, potencia y capacidad para atacar los espacios.

Más que un goleador

Quienes conocen a Livramento aseguran que mantiene una personalidad alegre y cercana, muy influenciada por la música que escuchó desde pequeño.

Aunque el futbol terminó ocupando el primer lugar en su vida, el delantero nunca ha ocultado su admiración por Michael Jackson, artista que marcó su infancia y al que alguna vez soñó con imitar sobre un escenario.

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