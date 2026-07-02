FIFA explica el gol anulado a Croacia y pone fin a la polémica

FIFA explicó la polémica decisión que dejó sin gol a los croatas y confirmó el pase de Portugal a octavos del Mundial 2026.

La dramática clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. El equipo de Cristiano Ronaldo venció 2-1 a Croacia en un partido cargado de tensión, goles, revisiones y una polémica jugada en el cierre que provocó reclamos, dudas y debate en redes sociales.

Croacia creyó haber encontrado el empate en los últimos segundos del encuentro, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la intervención del VAR. La decisión generó una fuerte discusión entre aficionados y analistas, por lo que FIFA decidió pronunciarse para explicar qué ocurrió realmente en la acción.

Portugal y Croacia - Redes sociales

La explicación de FIFA

A través de su cuenta oficial FIFA Media, el organismo informó que la decisión se tomó gracias a los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball Technology, integrada en el balón oficial Adidas Trionda del Mundial 2026.

Según FIFA, los datos del balón confirmaron que hubo contacto de Igor Matanović, jugador número 20 de Croacia, en la jugada previa al gol ante Portugal.

Ese toque permitió a los árbitros establecer el momento exacto del contacto con el balón y determinar correctamente el fuera de juego, por lo que el tanto fue invalidado.

El comunicado oficial explicó que los sensores IMU incorporados dentro del balón Adidas Trionda pueden detectar contactos mínimos. Esa información se muestra a los espectadores en las transmisiones mediante un gráfico similar a un latido del corazón y ofrece a los árbitros datos más precisos para tomar decisiones rápidas y exactas.

Portugal sufrió, pero avanzó

Más allá de la polémica, Portugal logró sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Croacia en Toronto. El equipo portugués tuvo que remontar después de que Ivan Perišić abriera el marcador para los croatas en el segundo tiempo.

Cristiano Ronaldo igualó el partido desde el punto penal y Gonçalo Ramos apareció en el tiempo agregado para marcar el gol de la victoria. Con ese resultado, Portugal dejó fuera a Croacia y ahora enfrentará a España en la siguiente ronda.

Portugal ante España

Portugal será el rival de España en octavos del Mundial 2026 el próximo 6 de julio en Dallas. Un partido entre dos selecciones que ya se midieron hace un año en la final de la Liga de Naciones, con victoria de los lusos en los penaltis, y también en la misma ronda de octavos en Sudáfrica 2010, con victoria española.

En total son 41 partidos entre ambas selecciones, con 18 victorias para España, siete para Portugal y 16 empates. Igualdad en el marcador que ha predominado en los últimos precedentes.

En los últimos siete partidos, cinco empates; dos de ellos resueltos en la tanda de penaltis con resultados dispares.

El precedente favorable para España, las semifinales de la Eurocopa de 2012, que acabó ganando la selección por entonces dirigida por Vicente del Bosque, gracias a una tanda de penaltis en la que se impuso 2-4.

La más reciente, en la final de la Liga de Naciones 2025, fue Portugal la que se llevó el título tras no fallar ninguno de sus cinco penaltis; mientras que en España fue Álvaro Morata quien erró el cuarto.

Un partido que finalizó con otro título para Cristiano Ronaldo con su selección, el segundo en la Liga de Naciones sumado además a la Eurocopa de 2016.

Por ello, el ‘7’ de Portugal persigue su último gran anhelo en el ocaso de su carrera a los 41 años: ganar un Mundial; el título que le falta a su vitrina.

Un sueño que persigue, seguramente, por última vez. Y que no está siendo fácil a pesar de ganar el título continental hace un año.

Etiquetas