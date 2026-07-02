Tras ganar un millón de dólares, Drake vuelve a aparecer en el Mundial 2026

Drake volvió a aparecer en un partido del Mundial 2026. Después de ganar un millón de dólares con una apuesta por Canadá, muchos se preguntan si ahora volvió a arriesgar dinero en el esperado duelo entre Portugal y Croacia.

El cantante canadiense Drake volvió a convertirse en uno de los protagonistas fuera de la cancha durante el Mundial 2026. Luego de hacerse viral por ganar un millón de dólares gracias a una apuesta a favor de la selección de Canadá, el rapero fue visto nuevamente en un estadio, esta vez durante el atractivo duelo entre Portugal y Croacia en Toronto.

Su presencia fue suficiente para que miles de aficionados comenzaran a especular sobre una posible nueva apuesta, aunque hasta el momento el artista no ha confirmado públicamente haber arriesgado dinero en este encuentro.

La aparición del intérprete de God's Plan rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde su historial como apostador volvió a generar todo tipo de comentarios.

El antecedente que despertó las especulaciones

Hace apenas unos días, Drake celebró una importante victoria fuera de los escenarios. El cantante apostó por el triunfo de Canadá en su compromiso del Mundial 2026 y acertó el pronóstico, obteniendo una ganancia cercana al millón de dólares.

La noticia fue ampliamente compartida en plataformas digitales y volvió a alimentar la fama del artista como uno de los famosos que más dinero invierte en apuestas deportivas.

Durante los últimos años, Drake ha mostrado en varias ocasiones boletos con apuestas millonarias en distintos deportes, especialmente futbol, baloncesto, futbol americano, UFC y boxeo.

Ahora apareció en el Portugal vs. Croacia

Después de aquella apuesta ganadora, Drake fue captado nuevamente asistiendo a un partido del Mundial 2026.

El canadiense apareció entre los asistentes del encuentro entre Portugal y Croacia, uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final por representar un posible último enfrentamiento mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric. El partido atrajo a miles de aficionados en Toronto y generó una enorme expectativa entre seguidores de ambas selecciones.

Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente comenzaron las preguntas. "¿Volvió a apostar?", "¿A quién le fue?", "¿Será otra apuesta millonaria?", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Drake - Redes sociales

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública de que Drake haya realizado una apuesta para este compromiso.

No hay confirmación de una nueva apuesta

Aunque varios usuarios dieron por hecho que el rapero había vuelto a apostar, la realidad es que Drake no ha compartido ningún comprobante ni publicación relacionada con el partido entre Portugal y Croacia.

Tampoco las principales casas de apuestas asociadas al artista han informado sobre alguna jugada vinculada con este encuentro.

Por ello, todo permanece en el terreno de la especulación generada por los aficionados.

Un invitado de lujo en el Mundial 2026

La presencia de Drake también resulta especial por tratarse de uno de los artistas más representativos de Toronto, ciudad donde se disputó el encuentro entre Portugal y Croacia.

El cantante ha mantenido una estrecha relación con los principales eventos deportivos celebrados en Canadá y suele asistir con frecuencia a partidos de distintas disciplinas.

Mientras el Mundial 2026 continúa avanzando hacia las fases decisivas, la aparición de celebridades como Drake sigue generando conversación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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