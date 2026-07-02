 Hermana de Cristiano habla del retiro de CR7 con Portugal
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Hermana de Cristiano Ronaldo habla del futuro de “CR7”

por Oscar Coronado
Cristiano Ronaldo, seleccionado de Portugal
Cristiano Ronaldo, seleccionado de Portugal / FOTO: EFE

Las declaraciones de Kátia Aveiro, dadas a SportTV, han levantada cada tipo de teoría alrededor del futbolista portugués.

Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, dio declaraciones horas antes de que el astro del futbol portugués jugase la serie de eliminación directa ante Croacia en Toronto, Canadá, y sus palabras traspasan fronteras y causan gran impacto mundial.

"Disfrútalo mientras dure. Se está acabando pronto. La información que tengo, de una fuente confiable... esta es su última danza", le dijo a SportTV.

Dichas palabras impactan el previo y el juego entre Portugal de Cristiano Ronaldo y Croacia de Luka Modric. Ya que a uno de ellos esta noche se le terminará el sueño mundialista.

En el caso del croata, él ya había anunciado que este será su último campeonato Mundial de la FIFA, por su parte, alrededor de Cristiano Ronaldo aún existe la duda si al concluir este campeonato que se celebra en territorio norteamericano le pondrá fin a una carrera importante en los máximos eventos FIFA, aunque su retiro signifique irse sin lo más importante, el trofeo de campeón del mundo.

Cristiano Ronaldo en Mundiales

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en marcar goles en seis ediciones diferentes del torneo.

Con 25 partidos jugados, 10 goles y 2 asistencias, el astro luso tiene un registro de longevidad y consistencia única, aunque el gran título mundial sigue siendo la asignatura pendiente de su brillante carrera.

  • Alemania 2006: El debut soñado del joven CR7
  • Sudáfrica 2010 y Brasil 2014: Progresos y decepciones
  • Rusia 2018: El hat-trick histórico
  • Catar 2022: Récord de cinco Mundiales con gol, eso sí, uno de los más polémicos que se le registran
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026: ¿La despedida con récord absoluto?

La selección de Portugal y Croacia disputan este día el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 donde buscan el boleto a la etapa de los mejores 16.  

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