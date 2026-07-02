Inglaterra busca mantener en secreto el hotel donde se hospedará antes del duelo contra México

Antes de enfrentar a México, Inglaterra mantendría bajo llave la ubicación de su hotel.

La previa del esperado enfrentamiento entre las selecciones de México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a vivirse fuera de la cancha. De acuerdo con diversos reportes, el combinado inglés pretende mantener en reserva la ubicación del hotel donde se hospedará en la Ciudad de México para evitar que sus jugadores sean interrumpidos durante la noche previa al encuentro.

El compromiso, programado para el próximo 5 de julio, es considerado uno de los más atractivos de la fase de eliminación directa, ya que el vencedor avanzará a los cuartos de final y continuará en la lucha por el título mundial.

Según la información difundida, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel busca impedir que aficionados mexicanos localicen el sitio de concentración de la selección inglesa y organicen la tradicional "serenata", una práctica en la que seguidores se reúnen frente a los hoteles para hacer ruido con cánticos, música o fuegos artificiales con el objetivo de alterar el descanso del equipo rival.

Lo ocurrido con Ecuador

La decisión estaría relacionada con lo ocurrido días atrás con la Selección de Ecuador, cuya federación denunció incidentes extradeportivos antes de su partido frente a México. Entre los reclamos presentados se encontraban ruidos y pirotecnia en las inmediaciones del hotel donde se concentraba la delegación ecuatoriana.

Aunque las autoridades deportivas no han informado de incidentes similares con Inglaterra, el equipo europeo habría optado por extremar precauciones para garantizar que sus futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles al compromiso.

El encuentro entre México e Inglaterra ha despertado una enorme expectativa entre ambas aficiones, ya que representa una oportunidad histórica para acercarse a las instancias decisivas del torneo. La selección dirigida por Javier Aguirre buscará aprovechar el respaldo de su público, mientras que el conjunto inglés intentará imponer su experiencia en uno de los partidos más esperados de los octavos de final.

Hasta el momento, la Federación Inglesa no ha confirmado oficialmente el lugar de concentración del equipo ni se ha pronunciado sobre las versiones relacionadas con las medidas de seguridad adoptadas antes del duelo frente al combinado mexicano.

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