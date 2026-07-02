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Irán demanda a la FIFA y a Infantino tras la eliminación del Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Jugadores de Irán durante un partido del Mundial 2026, EFE
Jugadores de Irán durante un partido del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Esta es la millonaria cantidad que Irán exige a la FIFA.

La selección nacional de Irán presentó una demanda civil contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, al considerar que la exclusión del equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue producto de un trato discriminatorio. La acción judicial también hace referencia a las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, que impidieron el ingreso de la delegación iraní al territorio estadounidense.

De acuerdo con la demanda, la decisión afectó emocionalmente a más de 90 millones de ciudadanos iraníes y personas de origen iraní-estadounidense, quienes esperaban ver competir a su selección en el máximo torneo del fútbol. Los demandantes sostienen que la exclusión provocó un daño moral significativo a millones de aficionados alrededor del mundo.

Como parte del proceso legal, los representantes de la selección iraní solicitan una indemnización de mil millones de dólares, monto que, según el documento presentado ante los tribunales, busca compensar el impacto emocional y el supuesto trato desigual recibido por parte del organismo rector del fútbol mundial.

La demanda cuestiona los criterios utilizados por la FIFA

La demanda cuestiona los criterios utilizados por la FIFA para determinar la elegibilidad de la selección iraní y afirma que dichos procedimientos fueron aplicados de manera selectiva en comparación con otras federaciones nacionales. En ese sentido, los abogados sostienen que la decisión vulneró principios de igualdad y no discriminación.

El escrito también señala directamente a Infantino como responsable de las políticas implementadas por la FIFA en relación con el caso. Según los demandantes, la actuación del dirigente contribuyó a una exclusión injustificada que privó a la selección iraní de participar en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial sobre la demanda ni sobre las acusaciones planteadas por la representación de Irán.

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