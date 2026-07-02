Video de Ivana Knöll junto a Cristiano Ronaldo y Luka Modric causa revuelo

La influencer croata Ivana Knöll volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026. Esta vez, una curiosa publicación con dos de las máximas figuras del futbol mundial desató todo tipo de comentarios entre los aficionados.

Ivana Knöll volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las aficionadas más populares del futbol mundial. Horas antes del esperado duelo entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026, la modelo e influencer croata publicó un video realizado con Inteligencia Artificial que rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.

El clip llamó la atención porque reúne, en una misma historia ficticia, a dos de las máximas estrellas del futbol internacional: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Aunque las imágenes son claramente generadas con Inteligencia Artificial, miles de aficionados reaccionaron con humor y admiración por la creatividad del video, que en pocas horas acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Un gol, un abrazo con Modric y los aplausos de Cristiano

En el video compartido por Ivana Knöll, la influencer aparece ingresando al terreno de juego vestida con los colores de Croacia.

La secuencia muestra cómo supera a varios rivales hasta llegar al área y marcar un espectacular gol ante la ovación de los aficionados.

Después de la anotación, Ivana corre para celebrar con Luka Modric, quien la recibe con un abrazo en una escena que nunca ocurrió en la vida real, pero que fue creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo aparece observando la celebración y aplaudiendo la jugada, completando una escena que mezcla a las dos grandes figuras del Portugal vs. Croacia.

El video concluye con otro momento igualmente llamativo: Ivana aparece en su faceta de DJ animando una fiesta, mientras Cristiano Ronaldo y Luka Modric celebran junto a ella al ritmo de la música.

La publicación fue acompañada por el mensaje: "Croatia HR vs Portugal PT let's goooo", dejando claro su apoyo a la selección croata antes del compromiso mundialista.

Ivana también sorprendió con un nuevo look

Además del video viral, Ivana Knöll también llamó la atención por el atuendo que eligió para asistir al partido entre Portugal y Croacia.

La influencer apareció en el estadio de Toronto con un conjunto completamente rojo, inspirado en los colores de la bandera croata.

El look estuvo compuesto por un top de escote pronunciado, leggings ajustados y un original cuello blanco con una corbata de cuadros rojos y blancos, haciendo referencia al tradicional diseño del uniforme de Croacia.

Como ya es costumbre, su presencia no pasó desapercibida entre los aficionados, quienes aprovecharon para fotografiarla antes del inicio del encuentro.

En redes sociales, muchos seguidores elogiaron el estilismo, mientras otros destacaron que Ivana continúa reinventando su imagen en cada partido importante de su selección.

Desde Qatar 2022, Ivana Knöll se convirtió en uno de los rostros más reconocidos entre los aficionados al futbol. Su presencia en los estadios, sus llamativos atuendos y su constante actividad en redes sociales la han llevado a ser considerada por muchos como "la aficionada más famosa del mundo".

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