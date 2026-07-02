 Jugador senegalés renuncia temporalmente a su selección.
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¡Explota el vestuario! Jugador renuncia temporalmente a Senegal

por Christoper Chang
Pape Gueye, seleccionado de Senegal - EFE
Pape Gueye, seleccionado de Senegal / FOTO: Agencia EFE

La caída de Senegal en el Mundial destapó un conflicto que permanecía en silencio. Ahora, una decisión inesperada amenaza con profundizar la crisis.

La eliminación de Senegal en el Mundial 2026 dejó una importante secuela dentro del combinado africano. Tras la derrota por 3-2 frente a Bélgica en los dieciseisavos de final, el centrocampista Pape Gueye anunció que hará una pausa en su participación con la selección nacional mientras continúe el actual cuerpo técnico. El futbolista del Villarreal dio a conocer su decisión a través de sus redes sociales, dejando en evidencia el malestar que atraviesa luego del desenlace del torneo.

El origen de la controversia se remonta al encuentro ante Bélgica, cuando Gueye fue sustituido en el minuto 66 pese a que Senegal mantenía una ventaja de dos goles. Al finalizar el compromiso, el mediocampista manifestó que se encontraba en buenas condiciones físicas y reconoció que la decisión correspondía exclusivamente al entrenador, aunque admitió su inconformidad con el cambio. 

Polémica en Senegal

Por su parte, el seleccionador Papel Thiaw defendió las modificaciones realizadas durante el partido. En conferencia de prensa explicó que algunos futbolistas solicitaron el relevo debido al desgaste físico acumulado y aseguró que las sustituciones respondieron a esa situación. El técnico también lamentó la forma en que su equipo dejó escapar la ventaja, señalando que no logró sostener el resultado durante los minutos finales y el tiempo extra.

La eliminación de Senegal se consumó de manera dramática, ya que Bélgica remontó el marcador y selló su clasificación gracias a un penalti convertido en el minuto 125. Más allá del resultado deportivo, la decisión de Pape Gueye abre un nuevo capítulo de incertidumbre para la selección senegalesa, que ahora deberá afrontar las consecuencias de una aparente fractura entre uno de sus referentes y el actual cuerpo técnico.

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