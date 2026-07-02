La Federación Alemana exige la dimisión de Nagelsmann

Federación Alemana le pide a Nagelsmann que considere renunciar y se marche “con la frente en alto”.

La continuidad de Julian Nagelsmann como seleccionador de Alemania atraviesa su momento más crítico luego de la sorpresiva eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial, donde cayó en la tanda de penaltis frente a Paraguay. De acuerdo con medios alemanes, la Federación Alemana de Fútbol ya le habría solicitado presentar su renuncia para poner fin a su ciclo.

Según informó Bulinews, citando al diario Bild, los dirigentes de la DFB sostuvieron una reunión de aproximadamente tres horas con el entrenador de 38 años para analizar el futuro de la selección tras el fracaso mundialista. Durante el encuentro, la Federación le habría propuesto dimitir dos años antes del vencimiento de su contrato con el objetivo de que pueda abandonar el cargo "con la frente en alto", evitando una destitución oficial.

En la reunión participaron el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, así como Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler y Andreas Rettig, quienes discutieron las alternativas para cerrar una etapa que no cumplió con las expectativas depositadas en el joven estratega.

La información señala que Nagelsmann no tomó una decisión inmediata y recibió un plazo para reflexionar sobre la propuesta. Sin embargo, dentro de la Federación existe la percepción de que su ciclo al frente de la selección está prácticamente terminado, independientemente de la determinación que adopte en los próximos días.

Cláusula de rescisión

En caso de que el entrenador rechace presentar su renuncia, la DFB tendría que ejecutar una cláusula de rescisión cuyo valor ronda los 7 millones de euros, cantidad estipulada para finalizar anticipadamente el contrato del seleccionador.

Mientras tanto, la dirigencia alemana ya analiza posibles sustitutos. El principal candidato para asumir el banquillo sería Jürgen Klopp, quien aparece como la opción preferida para encabezar un nuevo proyecto deportivo tras la decepcionante actuación de Alemania en la Copa del Mundo.

De acuerdo con Bild, la resolución sobre el futuro de Nagelsmann podría conocerse a más tardar a principios de la próxima semana, cuando la Federación Alemana de Fútbol defina si el entrenador presenta su renuncia o si procede con su destitución mediante el pago de la cláusula correspondiente.

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