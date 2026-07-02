La historia detrás de “¿Y si sí?”, la frase que nació para motivar a la Selección Mexicana

¿Cómo nació el famoso “¿Y si sí?” que inspira a la Selección Mexicana y a miles de personas?

La frase "¿Y si sí?" se ha convertido en uno de los lemas más representativos del optimismo y la esperanza en México. Aunque en los últimos años ha sido utilizada por deportistas, emprendedores y figuras públicas, pocos conocen que su origen está ligado a la pasión de dos hermanos por el futbol y el cine, quienes la crearon como una forma de motivar a la Selección Mexicana durante el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Los responsables de la idea son Ángel y Miguel Arrieta, quienes revelaron en entrevista con El Heraldo Radio que el proyecto nació de manera independiente, sin que existiera un encargo o vínculo con la Federación Mexicana de Fútbol. Su único objetivo era aportar un mensaje de inspiración para que el combinado nacional tuviera una destacada participación en el Mundial.

Durante una sesión de lluvia de ideas, Miguel Arrieta pronunció la frase que terminaría dando vida al proyecto. Para ambos, el mensaje representaba la importancia de mantener viva la esperanza incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra.

Siempre existe esa pequeña posibilidad de que las cosas se cumplan. A lo mejor todo es adverso, pero el sueño y la esperanza no deben morir", explicó Ángel Arrieta al hablar sobre el significado de la expresión.

Material publicado en el Mundial de Qatar 2022

Con esa idea grabaron un video en un solo día, utilizando distintos escenarios cotidianos y el apoyo de amigos. El material fue editado rápidamente y publicado durante el Mundial de Catar 2022. Aunque en ese momento no tuvo un impacto masivo, con el paso de los años comenzó a ganar popularidad hasta convertirse en una frase recurrente dentro y fuera del deporte.

Hoy, cuatro años después de su creación, "¿Y si sí?" ya no solo representa la ilusión de ver a México conquistar una Copa del Mundo. También se ha convertido en un mensaje utilizado por emprendedores, estudiantes, deportistas y personas que enfrentan nuevos retos personales y profesionales.

Los hermanos Arrieta aseguran que su mayor satisfacción es saber que la frase trascendió el futbol y logró convertirse en una filosofía de vida. Incluso consideran posible que personajes del deporte, como Efraín Juárez, se hayan inspirado en el concepto al utilizarlo en otros contextos.

Para sus creadores, la esencia del lema sigue siendo la misma: recordar que, aunque las posibilidades parezcan mínimas, siempre existe la oportunidad de que los sueños se hagan realidad. "Lo más normal es que México no sea campeón del mundo, pero... ¿y si sí?", concluyen.

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