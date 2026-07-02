Miami blinda el Argentina vs. Cabo Verde tras el caos de la Copa América 2024

Argentina vuelve al Hard Rock Stadium y Miami no quiere repetir las imágenes que dieron la vuelta al mundo en 2024. Por eso, las autoridades preparan un fuerte operativo de seguridad.

El partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026 no solo genera expectativa dentro de la cancha. En Miami, las autoridades locales preparan un importante operativo de seguridad para evitar que se repitan los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, disputada en el mismo escenario: el Hard Rock Stadium.

Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Miami, en un cruce de eliminación directa que definirá el pase a la siguiente ronda del torneo. De acuerdo con la información oficial del calendario de la FIFA, el encuentro se disputará en el Miami Stadium, identificado comercialmente como Hard Rock Stadium.

La preocupación principal no está relacionada con el rival ni con el desarrollo deportivo del encuentro, sino con el control de accesos y la enorme cantidad de hinchas que se espera alrededor del estadio.

El antecedente de la Copa América 2024

El recuerdo más fuerte para las autoridades de Miami es la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia.

Aquel 14 de julio, cientos de personas sin entrada intentaron ingresar al Hard Rock Stadium. La situación provocó corridas, desbordes, forcejeos con la seguridad y escenas de caos en los accesos. Incluso circularon imágenes de aficionados que intentaron meterse al estadio por conductos de ventilación.

Debido a esos incidentes, el inicio del partido tuvo que demorarse. Argentina terminó ganando aquella final 1-0 ante Colombia, pero el operativo de seguridad quedó bajo fuerte cuestionamiento por lo ocurrido en las inmediaciones del estadio.

Desde la oficina local del sheriff de Miami-Dade calificaron aquellos hechos como una situación sin precedentes para el condado.

¿Qué medidas se tomarán ahora?

Para el Argentina vs. Cabo Verde, las autoridades preparan controles de seguridad en distintos niveles alrededor del recinto.

La medida contempla varios puntos de verificación de entradas antes de llegar a los accesos principales. Quienes no tengan un boleto válido no podrán acercarse al estadio y deberán retirarse de la zona.

También habrá una presencia reforzada de fuerzas de seguridad tanto dentro como fuera del Hard Rock Stadium, con el objetivo de prevenir aglomeraciones, ingresos irregulares y cualquier intento de vulnerar los perímetros establecidos.

El operativo busca garantizar que solo los asistentes con entrada puedan circular por las áreas próximas al estadio, una de las principales fallas señaladas tras la final de la Copa América 2024.

La fiebre argentina en Miami

Otro factor que explica el refuerzo de seguridad es la enorme expectativa que genera la presencia de Argentina en el sur de Florida.

Miami cuenta con una importante comunidad argentina y, además, miles de aficionados han viajado especialmente para acompañar a la selección. Según EFE, la demanda por entradas para el partido ante Cabo Verde se disparó y los boletos más baratos en reventa llegaron a acercarse a los 2,500 dólares.

Ese escenario anticipa un gran movimiento de personas en los alrededores del estadio, zonas de concentración de hinchas, bares, hoteles y puntos turísticos de la ciudad.

Las autoridades buscan evitar que la expectativa se transforme en desorden, especialmente con aficionados que intenten llegar al estadio sin boleto.

El antecedente reciente con hinchas argentinos

La seguridad también quedó en alerta por situaciones recientes ocurridas durante el propio Mundial 2026.

En Argentina, el Ministerio de Seguridad prohibió durante dos años el ingreso a eventos deportivos a cuatro hinchas que, según la resolución oficial citada por medios argentinos, intentaron eludir controles y vulnerar perímetros de acceso durante el partido ante Austria en Dallas.

Además, días atrás dos streamers argentinos fueron detenidos en Miami tras intentar ingresar ilegalmente al partido entre Colombia y Portugal utilizando credenciales no válidas. Estos casos reforzaron la decisión de aplicar controles más estrictos en los partidos de alta demanda.

Cabo Verde, la sorpresa que enfrentará a Argentina

En lo deportivo, Cabo Verde llega al duelo como una de las grandes historias del Mundial 2026.

La selección africana disputa su primera Copa del Mundo y logró avanzar a la ronda de 32 tras empatar sin goles con Arabia Saudita. Con ese resultado, y la victoria de España sobre Uruguay, Cabo Verde terminó segundo en su grupo con tres puntos, producto de tres empates.

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