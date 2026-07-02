Periodista lanzó escalofriante versión sobre la derrota de Ecuador ante México

Periodista argentino asegura que jugadores de Ecuador habrían sido amenazados antes del partido contra México.

La victoria de Selección de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa generando polémica. En las últimas horas, el periodista argentino Eduardo Feinmann afirmó que algunos futbolistas ecuatorianos habrían recibido amenazas antes del encuentro disputado en el Estadio Azteca.

Durante su programa en Radio Mitre, Feinmann aseguró que existieron presuntas intimidaciones dirigidas a integrantes de la selección ecuatoriana. Según sus declaraciones, al menos cinco jugadores habrían sido contactados por supuestos integrantes de un cartel mexicano.

Es bastante complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cartel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores, con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México", afirmó el comunicador.

Uno de los panelistas del programa agregó que varios futbolistas ecuatorianos militan en clubes mexicanos, por lo que personas ajenas al deporte podrían conocer información sobre sus familiares y lugares de residencia. Feinmann fue más allá al señalar que las supuestas amenazas tenían como objetivo influir en el resultado del partido.

Parece que fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca contra México", sostuvo el periodista argentino.

@latinus_us Periodista argentino acusa presuntas amenazas de un cártel mexicano contra jugadores de Ecuador antes del partido, pero no presenta pruebas. Eduardo Feinmann afirmó en su programa de Radio Mitre que los amagos habrían incluido datos específicos sobre los familiares de los futbolistas. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

Sin pronunciamientos oficiales

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron replicadas por diversos medios de comunicación en América Latina. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas documentales ni evidencias públicas que respalden estas acusaciones.

Asimismo, ni la FIFA ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol han confirmado oficialmente la existencia de amenazas contra los jugadores ecuatorianos.

La FEF sí realizó reclamos relacionados con situaciones extradeportivas durante su estancia en México, entre ellas denuncias por ruidos y pirotecnia en las inmediaciones del hotel donde se concentraba la delegación antes del compromiso mundialista.

Hasta ahora, las afirmaciones realizadas por Feinmann permanecen sin corroboración oficial y las autoridades deportivas no han anunciado la apertura de una investigación sobre las presuntas intimidaciones denunciadas por el periodista argentino.

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