¿Quién es la esposa mexicana de Julián Quiñones que se hizo tendencia?

La esposa de Julián Quiñones causa sensación durante el Mundial 2026.

Julián Quiñones se ha convertido en una de las grandes figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero de la Selección Mexicana marcó el primer gol del torneo durante el partido inaugural frente a Sudáfrica y posteriormente volvió a hacerse presente en el marcador ante Chequia y Ecuador, sumando tres anotaciones en la competencia.

Mientras el atacante vive un gran momento deportivo, fuera de las canchas otra persona también ha captado la atención de los aficionados y las redes sociales: su esposa, Ana Gabriela Quiñones Amato, quien se ha convertido en tendencia por acompañar al futbolista durante el Mundial.

Ana Gabriela es modelo, influencer y licenciada en Comunicación. Aunque mantiene gran parte de su vida privada lejos de los reflectores, suele compartir en sus redes sociales momentos familiares y publicaciones de apoyo a Quiñones, a quien ha descrito en diversas ocasiones como su mejor amigo y el gran amor de su vida.

La historia de la pareja

La historia de la pareja comenzó en 2022, cuando el delantero militaba en el Atlas Fútbol Club. Poco tiempo después de iniciar su relación, Quiñones le propuso matrimonio durante una cena privada. Ambos contrajeron matrimonio por la vía civil en diciembre de ese mismo año y, un año después, celebraron su boda religiosa.

La pareja ha formado una familia junto a sus hijos. Ana Gabriela es madre de un niño de una relación anterior y, junto al delantero, tuvo una hija. Por su parte, Quiñones también es padre de otros hijos, entre ellos una hija que reside en Colombia.

Actualmente, la familia divide su tiempo entre México y Arabia Saudita, donde el atacante milita con el Al-Qadsiah FC.

Gracias al destacado desempeño de Julián Quiñones en el Mundial 2026, el interés por su vida personal ha aumentado considerablemente, llevando a Ana Gabriela a convertirse en una de las figuras más comentadas entre los seguidores de la Selección Mexicana, quienes destacan el constante respaldo que brinda al delantero dentro y fuera de los estadios.

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