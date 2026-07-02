EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 22 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - 1/16-finals
Switzerland
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
0 - 0
02/07/2026 - 21:00
Algeria
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Yael Falcon Perez, Argentina
Definición
Tiempo reglamentario
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Switzerland
-
24/06Switzerland 2 - 1 Canada
World Cup | Finalizado
-
18/06Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
-
13/06Qatar 1 - 1 Switzerland
World Cup | Finalizado
-
06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Switzerland 4 - 1 Jordan
Friendlies | Finalizado
Últimos de Algeria
-
28/06Algeria 3 - 3 Austria
World Cup | Finalizado
-
23/06Jordan 1 - 2 Algeria
World Cup | Finalizado
-
17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
11/06Bolivia 0 - 4 Algeria
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Switzerland
Algeria
0
Sin datos
0
Alineaciones
Switzerland
- Gregor Kobel
- Denis Zakaria
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Dan Ndoye
- Johan Manzambi
- Rubén Vargas
- Breel Embolo
Algeria
- Luca Zidane
- Rafik Belghali
- Aïssa Mandi
- Ramy Bensebaini
- Rayan Aït-Nouri
- Ramiz Zerrouki
- Nabil Bentaleb
- Riyad Mahrez
- Houssem Aouar
- Farès Chaïbi
- Ibrahim Maza