 EN VIVO: Minuto a minuto de Suiza vs. Argelia por el Mundial
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-- Switzerland Switzerland Algeria Algeria --
2 julio / 21:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Argelia
EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Argelia / FOTO: EFE

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 22 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.  

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Switzerland
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
0 - 0
02/07/2026 - 21:00
Algeria
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Yael Falcon Perez, Argentina
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Switzerland

  • 24/06
    Switzerland
    Switzerland 2 - 1 Canada
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    Qatar
    Qatar 1 - 1 Switzerland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Jordan
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Algeria

  • 28/06
    Algeria
    Algeria 3 - 3 Austria
    World Cup | Finalizado
  • 23/06
    Jordan
    Jordan 1 - 2 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 11/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Algeria
    Friendlies | Finalizado
  • 11/06
    Bolivia
    Bolivia 0 - 4 Algeria
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Switzerland
Algeria
0
Sin datos
0

Alineaciones

Switzerland
  • Gregor Kobel
  • Denis Zakaria
  • Nico Elvedi
  • Manuel Akanji
  • Ricardo Rodríguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Dan Ndoye
  • Johan Manzambi
  • Rubén Vargas
  • Breel Embolo
Algeria
  • Luca Zidane
  • Rafik Belghali
  • Aïssa Mandi
  • Ramy Bensebaini
  • Rayan Aït-Nouri
  • Ramiz Zerrouki
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