EN VIVO: Minuto a minuto del Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 22 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Switzerland Sistema: 4-2-3-1 Estado: 0 - 0 Algeria Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Yael Falcon Perez, Argentina Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Switzerland 24/06 Switzerland 2 - 1 Canada

World Cup | Finalizado

18/06 Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

13/06 Qatar 1 - 1 Switzerland

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Switzerland 4 - 1 Jordan

Friendlies | Finalizado Últimos de Algeria 28/06 Algeria 3 - 3 Austria

World Cup | Finalizado

23/06 Jordan 1 - 2 Algeria

World Cup | Finalizado

17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

11/06 Bolivia 0 - 4 Algeria

Friendlies | Finalizado

11/06 Bolivia 0 - 4 Algeria

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Switzerland Algeria 0 Sin datos 0 Alineaciones Switzerland Switzerland Gregor Kobel

Denis Zakaria

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Dan Ndoye

Johan Manzambi

Rubén Vargas

Breel Embolo Algeria Algeria Luca Zidane

Rafik Belghali

Aïssa Mandi

Ramy Bensebaini

Rayan Aït-Nouri

Ramiz Zerrouki

Nabil Bentaleb

Riyad Mahrez

Houssem Aouar

Farès Chaïbi

Ibrahim Maza

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