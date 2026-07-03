Argentina y Colombia buscan dar otro paso en el Mundial 2026: así se jugará la jornada del viernes

La Albiceleste enfrentará a Cabo Verde, mientras Colombia se medirá con Ghana. Australia y Egipto abrirán la última fecha de los dieciseisavos de final.

El Mundial 2026 continúa este viernes 3 de julio con una jornada de tres partidos que prometen emociones y definirán nuevos clasificados a los octavos de final. Argentina y Colombia serán dos de las selecciones sudamericanas que saldrán al campo con el objetivo de mantener vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo.

La actividad comenzará con el duelo entre Australia y Egipto, un enfrentamiento entre dos equipos que buscarán aprovechar la oportunidad de avanzar en la fase de eliminación directa. El encuentro se disputará en el Estadio Dallas, en Arlington.

Mohamed Salah, figura de Egipto - EFE

Más tarde, todas las miradas estarán puestas en Argentina, que enfrentará a la sorprendente Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. La Albiceleste parte como favorita por su jerarquía y experiencia, pero tendrá enfrente a una selección que ha sido una de las revelaciones del torneo y que intentará seguir haciendo historia.

Su gran figura, Lionel Messi, buscará seguir haciendo historia y aumentando su cuota goleadora.

El cierre de la jornada estará a cargo de Colombia y Ghana, que se enfrentarán en el Estadio de la Ciudad de Kansas, en Kansas City. Los cafeteros buscarán confirmar el buen nivel mostrado hasta ahora frente a un conjunto africano que ha demostrado ser un rival competitivo y capaz de complicar a cualquier selección.

Partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 - Agencia EFE

Los tres compromisos corresponden a los dieciseisavos de final y se disputarán a partido único. En caso de empate tras los 90 minutos, el reglamento contempla una prórroga de 30 minutos y, de persistir la igualdad, una definición por penales.

Con varios favoritos aún en competencia y selecciones que sueñan con seguir sorprendiendo, la jornada del viernes marcará un nuevo capítulo en un Mundial que ya ha dejado resultados inesperados y mantiene abierta la lucha por el título.

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