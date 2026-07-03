 Argentina vs Cabo Verde: Memes que No Perdonan la Derrota
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Switzerland SWI
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Egypt EGY
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Argentina ARG
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Paraguay PAR
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Universo Futbol

Argentina sufrió ante Cabo Verde y los memes no perdonaron

por Sandy Sandoval
Argentina y Cabo Verde Mundial 2026, Foto EFE
Argentina y Cabo Verde Mundial 2026 / FOTO: Foto EFE

Argentina avanzó, pero no sin antes sufrir más de la cuenta ante Cabo Verde. El ajustado resultado encendió las redes y los memes no tardaron en convertir el partido en tendencia.

Argentina consiguió avanzar en el Mundial 2026, pero el camino fue mucho más complicado de lo esperado. La Albiceleste derrotó 3-2 a Cabo Verde en un partido dramático que se definió en tiempo extra y que mantuvo en suspenso a millones de aficionados hasta el último minuto.

El encuentro comenzó con Argentina arriba en el marcador gracias a Lionel Messi, pero Cabo Verde reaccionó y logró igualar el partido. En el alargue, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja a los dirigidos por Lionel Scaloni, aunque la selección africana empató nuevamente con un gol de Sidny Lopes Cabral. Cuando parecía que todo se definiría en penales, Cristian Romero apareció de cabeza para sellar el sufrido 3-2.

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Argentina y Cabo Verde - Redes sociales

La reacción de las redes

Como suele ocurrir en los partidos de Argentina, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad y se llenaron de memes.

La mayoría de bromas se centró en lo difícil que fue para la actual campeona del mundo superar a Cabo Verde, una selección que llegó al Mundial 2026 como una de las grandes sorpresas del torneo y que estuvo muy cerca de llevar el partido a los penales.

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Argentina - Redes sociales

Los usuarios compararon el sufrimiento argentino con una película de suspenso, mientras otros destacaron la resistencia de Cabo Verde y la actuación de su arquero Vozinha, quien volvió a robarse aplausos por sus intervenciones.

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Cabo Verde - Redes sociales

Cabo Verde se ganó el respeto

Aunque quedó eliminada, Cabo Verde se despidió dejando una gran imagen. El equipo africano compitió de igual a igual ante una de las grandes favoritas y puso contra las cuerdas a la vigente campeona mundial.

Su actuación fue celebrada por muchos aficionados, que reconocieron el esfuerzo de una selección que hizo historia al llegar a la fase eliminatoria.

Argentina ya piensa en Egipto

Con el triunfo, Argentina avanzó a octavos de final y ahora enfrentará a Egipto, que viene de eliminar a Australia en penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario.

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