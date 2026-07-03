Así recuerda Portugal a Diogo Jota a un año de su fallecimiento

Un año después de su fallecimiento, el nombre de Diogo Jota volvió a emocionar a todo Portugal. La selección le rindió homenaje con una victoria que quedó grabada en la memoria de su afición.

Este 3 de julio de 2026 se cumple un año del trágico accidente de tránsito que le arrebató la vida a Diogo Jota y a su hermano André Silva. La coincidencia del calendario volvió a unir el destino con el fútbol, ya que mientras en gran parte de América todavía era 2 de julio, en Portugal ya había comenzado el día del primer aniversario de la pérdida del exdelantero del Liverpool. Precisamente durante esa madrugada en territorio portugués, la selección lusa disputó su compromiso mundialista frente a Croacia, un encuentro cargado de simbolismo y emociones.

La victoria por 2-1 sobre el conjunto croata estuvo rodeada de un ambiente especial. Algunos aficionados interpretaron las acciones decisivas del partido como simples circunstancias del juego, mientras que otros las asociaron con una especie de destino o fuerza inexplicable. Más allá de las distintas interpretaciones, lo cierto es que la clasificación portuguesa quedó marcada por el recuerdo permanente de Diogo Jota. Antes, durante y después del encuentro se multiplicaron los homenajes tanto dentro del estadio como en las redes sociales, donde miles de aficionados compartieron imágenes, mensajes y fotografías del atacante portugués.

Cristiano Ronaldo dedica el triunfo de Portugal a Diogo Jota - Agencia EFE

Portugal le dedicó el triunfo a Diogo Jota

El reconocimiento también llegó desde los propios protagonistas. Tras el pitazo final, los futbolistas portugueses celebraron con una camiseta de Jota, mientras que el capitán Cristiano Ronaldo apareció visiblemente emocionado y aseguró que el grupo tenía claro el significado de la fecha.

El histórico delantero afirmó que el equipo quería ganar para rendir homenaje a su antiguo compañero, un sentimiento que también fue compartido por el seleccionador y el resto del plantel. Además, durante todo el Mundial, Portugal ha mantenido vivo su recuerdo con la iniciativa "27+1", una convocatoria simbólica que considera a Diogo Jota como un integrante permanente de la selección.

Las publicaciones con la frase "Siempre seremos 27+1" inundaron las plataformas digitales y reflejaron el cariño que el pueblo portugués sigue sintiendo por uno de los futbolistas más queridos de su generación. A un año de su fallecimiento, el legado de Diogo Jota continúa trascendiendo los resultados deportivos. Su memoria permanece viva en cada homenaje, en cada camiseta levantada al cielo y en una selección que encontró en aquella victoria una forma de honrar a un compañero que, aunque ya no está físicamente, sigue ocupando un lugar imborrable en el corazón de Portugal.

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