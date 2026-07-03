¿Qué se sabe sobre el posible cambio de horario del México vs. Inglaterra?

Se revela en qué horario se jugaría el México vs. Inglaterra por los octavos de final.

Los rumores sobre un posible cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, han cobrado fuerza en las últimas horas. Diversos periodistas especializados aseguran que la FIFA habría autorizado modificar la hora de inicio del encuentro programado para este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Entre los comunicadores que han difundido esta versión se encuentran Alberto Lati y Andrés Vaca, quienes señalan que el compromiso se disputaría finalmente a las 12:00 p.m (hora de Guatemala)., en lugar del horario originalmente previsto.

Según los reportes, la decisión respondería a la amenaza de tormentas eléctricas que persiste sobre la Ciudad de México. En las últimas semanas, las intensas lluvias han afectado de manera constante a la capital del país y otras zonas del centro de México, provocando complicaciones para diversos eventos.

México vs. Ecuador sufrió un retraso

Un antecedente reciente ocurrió el pasado martes durante el encuentro entre México y Ecuador, el cual sufrió un retraso debido a las condiciones climáticas. Como consecuencia, la transmisión del partido comenzó aproximadamente una hora después de lo programado.

Sin embargo, hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado oficial confirmando la modificación del horario. Tampoco lo han hecho las autoridades del estadio ni las cuentas oficiales de las selecciones de México e Inglaterra.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los aficionados, quienes permanecen atentos a cualquier anuncio oficial sobre un partido que definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial de 2026.

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