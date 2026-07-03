Dibu Martínez repite su peinado de la suerte y un emotivo amuleto familiar en el Mundial 2026

Dibu Martínez apareció nuevamente con el peinado que considera de la suerte y un amuleto muy especial que lleva cerca del corazón en el Mundial 2026.

La selección de Argentina llegó al Hard Rock Stadium de Miami con la concentración puesta en el duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención entre los aficionados no estuvo relacionado con el futbol, sino con un objeto muy personal que volvió a llevar Emiliano "Dibu" Martínez.

El arquero campeón del mundo descendió del autobús con una medalla colgada al cuello, un accesorio que ya había utilizado durante otros partidos del torneo y que guarda un enorme significado sentimental.

Lejos de tratarse de una joya cualquiera, el collar contiene la fotografía de las tres personas más importantes en su vida: su esposa Amanda "Mandinha" Gama y sus hijos Santiago y Ava.

El amuleto que nunca falta

La medalla se ha convertido en uno de los rituales más personales del guardameta argentino.

Cada vez que enfrenta compromisos importantes con la Albiceleste, Dibu Martínez suele portar este collar antes de ingresar al estadio como una forma de sentirse acompañado por su familia.

No es la primera vez que se le observa con este amuleto. También lo utilizó durante la llegada al partido frente a Austria en la fase de grupos del Mundial 2026, donde volvió a mantener su arco en cero.

Aunque una vez que inicia el calentamiento guarda el collar, el arquero ha demostrado en repetidas ocasiones que representa una fuente de motivación antes de cada encuentro decisivo.

Su familia, la mayor motivación

A lo largo de su carrera, Emiliano Martínez nunca ha ocultado el papel fundamental que tiene su familia en su vida profesional.

En diversas entrevistas ha explicado que Amanda Gama ha sido uno de sus principales apoyos desde que comenzó su aventura en Inglaterra, cuando todavía luchaba por consolidarse en el futbol europeo.

En redes sociales también suele compartir fotografías junto a sus hijos y dedicarles mensajes llenos de cariño.

Antes del inicio del Mundial 2026 escribió una frase que resume perfectamente ese vínculo: "La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible".

Para el arquero argentino, llevar la fotografía de sus seres queridos antes de cada partido representa una forma de recordar por quién lucha dentro de la cancha.

El regreso del peinado de la suerte

El collar no fue la única cábala que volvió a utilizar. Al igual que ocurrió durante el Mundial de Catar 2022, Dibu Martínez reapareció con el característico corte de cabello que incluye la bandera argentina dibujada en uno de los costados de su cabeza.

Ese diseño se convirtió en uno de los símbolos de la histórica conquista de la Copa del Mundo y volvió a hacerse presente ahora que Argentina afronta los partidos de eliminación directa.

Selección de Argentina - Redes sociales

El mismo peinado también apareció en la Copa América 2024 y en algunos encuentros con Aston Villa, coincidiendo con varias actuaciones destacadas del guardameta.

Muchos aficionados consideran que se trata de un verdadero amuleto de buena suerte.

Las cábalas de la Scaloneta

Las supersticiones forman parte del día a día de la selección argentina. Durante los últimos años se han conocido varias costumbres dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Desde el tradicional palo santo que algunos jugadores utilizan en las habitaciones del hotel hasta los caramelos que suelen compartir antes de ingresar al terreno de juego, las cábalas acompañan al grupo desde hace varias competencias.

Dibu Martínez, uno de los referentes del equipo, mantiene sus propios rituales y el collar familiar se ha convertido en uno de los más emotivos.

Etiquetas