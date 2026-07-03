¿Por qué Egipto vio un video del Real Madrid antes de los penales?

La insólita estrategia de Egipto con un video del Real Madrid para vencer a Australia.

El Mundial 2026 sigue dejando momentos tan insólitos como memorables. Uno de ellos ocurrió durante el partido entre Australia y Egipto, correspondiente a los dieciseisavos de final, cuando la selección africana recurrió a una estrategia poco habitual antes de la tanda de penales.

Instantes antes de definir el pase a la siguiente ronda desde los once pasos, el cuerpo técnico de Egipto reunió a sus jugadores y les mostró un video de un penal ejecutado por Kylian Mbappé con el Real Madrid durante la temporada pasada.

La decisión no fue casual. El arquero australiano que disputaría la tanda era Mathew Ryan, actual guardameta del Levante, quien ingresó de cambio en los minutos finales del encuentro específicamente para los penales. El video elegido correspondía precisamente a un partido entre el Real Madrid y el Levante, disputado el pasado 17 de enero en el estadio Santiago Bernabéu.

En aquel encuentro de LaLiga, Mbappé convirtió un penal frente a Ryan, una acción que el cuerpo técnico egipcio utilizó como referencia para mostrar a sus futbolistas cómo había sido vencido el experimentado portero australiano.

Cambio de portero

El movimiento llamó la atención de aficionados y medios de comunicación, que destacaron la preparación detallada de Egipto para afrontar una instancia decisiva del Mundial. Aunque no se sabe si el video influyó directamente en el desenlace de la serie, la escena rápidamente se volvió una de las imágenes más comentadas del torneo.

La decisión de Australia de sustituir a su arquero titular, Beach, por Ryan exclusivamente para la tanda de penales también sorprendió, pero terminó ofreciendo a Egipto la oportunidad de recurrir a un antecedente muy específico.

Más allá del resultado, la estrategia dejó una de las postales más curiosas del Mundial 2026 y demostró hasta dónde pueden llegar las selecciones en la búsqueda de cualquier ventaja, incluso recurriendo a videos de partidos del Real Madrid para preparar una definición desde el punto penal.

Etiquetas