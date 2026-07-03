Inglaterra podría recurrir al Viagra para enfrentar a México

Viagra, la curiosa opción que evalúa Inglaterra para enfrentar a México.

La selección de Inglaterra recurriría al uso de sildenafilo, conocido comercialmente como Viagra, como parte de su estrategia para adaptarse a la altitud de la Ciudad de México antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

De acuerdo con el diario británico The Sun, el medicamento puede ser utilizado por los futbolistas bajo supervisión médica, ya que no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Su empleo tendría un objetivo exclusivamente fisiológico: reducir los efectos que provoca la disminución de oxígeno a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ya había manifestado su preocupación por las condiciones que encontrarán en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca). El técnico alemán reconoció que el equipo tendrá muy poco tiempo para aclimatarse y aseguró que adaptarse a esa altitud en apenas cuatro días será "totalmente imposible".

Diversas investigaciones científicas han señalado que el sildenafilo puede favorecer el flujo sanguíneo en los pulmones, lo que ayudaría a disminuir síntomas como el cansancio, la fatiga y los mareos asociados con la altura. Por ello, algunos equipos y deportistas de alto rendimiento han recurrido anteriormente a este tratamiento en competencias disputadas en ciudades de gran altitud.

¿Es legal?

Según la publicación británica, el uso del medicamento sería completamente legal siempre que esté respaldado por el cuerpo médico de la selección y se administre con fines terapéuticos.

Esta no sería la primera ocasión en que un equipo de fútbol utiliza esta estrategia. En el pasado, algunos clubes argentinos también recurrieron al sildenafilo para mejorar la adaptación de sus jugadores antes de disputar partidos en escenarios ubicados a gran altitud.

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo en un duelo que otorgará al vencedor el boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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