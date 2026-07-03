La confesión que le dio la razón a la tecnología en el Portugal vs. Croacia

La polémica por el gol anulado a Croacia parecía no tener fin, hasta que el futbolista involucrado reveló un detalle que respaldó la decisión tomada por el VAR.

La eliminación de Croacia dejó una de las acciones más comentadas del partido frente a Portugal, luego de que un gol que significaba el empate 2-2 fuera anulado por un fuera de juego detectado gracias a la tecnología del balón conectado. El protagonista involuntario de la jugada fue Igor Matanovic, delantero del Friburgo de Alemania, quien lejos de alimentar la polémica terminó respaldando la decisión arbitral al reconocer que existió un leve contacto con el esférico. "Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo. Le pregunté al árbitro, no estaba del todo seguro de haber tocado. Me dijo que el balón tenía un toque sutil, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego", declaró el atacante tras el encuentro.

La acción generó sorpresa porque el árbitro noruego Ervan Eskas había concedido inicialmente el tanto y su asistente tampoco señaló posición adelantada. Sin embargo, tras la intervención del VAR, encabezado por el inglés Gillett, la tecnología Connected Ball confirmó que Matanovic rozó el balón antes de que Josko Gvardiol marcara el gol. Ese mínimo contacto activó el fuera de juego y llevó a la anulación de la anotación que habría enviado el compromiso al tiempo suplementario.

Croacia quedó eliminada del Mundial 2026

Posteriormente, la FIFA explicó el procedimiento mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la pelota adidas Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol". Además, el organismo añadió: "Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas". La situación dejó una curiosa reflexión entre aficionados y analistas: de no haber existido ese ligero roce con el cabello del delantero, el gol probablemente habría sido válido.

A pesar del duro desenlace, Matanovic también expresó la frustración que sintió por la eliminación de su selección. "Es difícil encontrar las palabras adecuadas después del partido. Todavía me cuesta asimilarlo. Jugamos muy bien la segunda parte y merecimos más. Aún no he visto ningún penalti, pero si se juega así... Tres goles nos anularon... No tengo palabras, hoy hemos sufrido mucho. Cuando entré al campo, tuve buenas sensaciones. Jugamos un muy buen partido, pero esto duele. Seguimos adelante, tenemos que mirar hacia adelante e ir a la Eurocopa".

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