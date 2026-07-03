Messi alcanza una cifra inimaginable en la máxima cita del futbol

Messi rompe récords en el torneo más importante de selecciones.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol. El capitán de la Selección de Argentina marcó ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final del máximo torneo de selecciones y alcanzó una cifra sin precedentes.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Con esta anotación, el rosarino se convirtió en el primer futbolista en llegar a 20 goles en la historia del torneo, consolidándose como el máximo goleador de todos los tiempos en la máxima competencia de selecciones.

El tanto no solo amplió su récord histórico, sino que también confirmó el extraordinario momento que atraviesa. Messi llegó a ocho partidos consecutivos anotando con la camiseta de Argentina en dicha competición, una racha que ningún otro jugador había conseguido.

El perseguidor más cercano a Messi

Su perseguidor más cercano es el francés Kylian Mbappé, quien suma 18 goles en la competición más prestigiosa del futbol y todavía tendrá la oportunidad de acercarse cuando Francia enfrente a Paraguay en los octavos de final. No obstante, el delantero francés habrá disputado un partido más que el capitán argentino.

La competición también está siendo una de las más destacadas de la carrera de Messi. Con el gol frente a Cabo Verde, alcanzó siete anotaciones en apenas cuatro encuentros, igualando la cantidad de tantos que consiguió durante toda su participación en Catar 2022, torneo en el que condujo a Argentina hacia el títulomás preciado.

A sus 39 años, el astro argentino continúa demostrando que sigue siendo determinante en el escenario más importante del futbol. Su capacidad para marcar diferencias y romper récords mantiene viva la ilusión de la Albiceleste de conquistar un nuevo campeonato.

Mientras Argentina avanza en busca de los octavos de final, Messi sigue ampliando una leyenda que parece no tener límites. Cada partido representa una nueva oportunidad para establecer marcas inéditas y reafirmar su lugar entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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