El México vs. Inglaterra ya tendría una decisión sobre su horario

¿A qué hora se jugará finalmente el México vs. Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará finalmente a las 18:00 horas del domingo en el Estadio Ciudad de México, según informaron fuentes a ESPN tras las conversaciones sostenidas entre la FIFA y ambas federaciones nacionales.

La decisión llega después de horas de incertidumbre provocados por la posibilidad de adelantar el encuentro debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la capital mexicana durante la tarde del domingo. Inicialmente, el gobierno de México había solicitado que el partido se disputara al mediodía, seis horas antes del horario establecido.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas por medios internacionales, tanto la Federación Mexicana de Fútbol como la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) manifestaron su desacuerdo con la modificación, lo que llevó a la FIFA a descartar el cambio de horario y mantener la programación original.

Monitorean condiciones climáticas

Aún así, el organismo rector del futbol mundial señaló que continuará "monitoreando la situación, principalmente por el clima", ante la posibilidad de variaciones en las condiciones atmosféricas durante la jornada del encuentro.

En un primer momento, la FIFA habría comunicado a ambas delegaciones la intención de modificar la hora del partido, lo que generó reacciones inmediatas y protestas formales por parte de ambas federaciones, al considerar que el ajuste afectaba la planificación deportiva y logística de uno de los duelos más importantes de la fase de octavos de final.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, confirmó públicamente que la FIFA les había notificado el posible cambio de horario y expresó su inconformidad por el impacto en la preparación del equipo.

Es correcto, es como una patada en el estómago, cambias todo el plan", declaró Aguirre en entrevista, aunque aseguró que el equipo acataría cualquier decisión oficial.

Por su parte, la delegación inglesa también presentó una protesta formal, respaldada posteriormente por el cuerpo técnico mexicano, lo que terminó influyendo en la decisión final de mantener el horario original del encuentro.

Etiquetas