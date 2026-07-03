Mhoni Vidente lanza inesperada predicción sobre Argentina antes del duelo ante Cabo Verde

A horas del partido entre Argentina y Cabo Verde, Mhoni Vidente volvió a generar revuelo con una nueva predicción sobre la Albiceleste. Sus palabras rápidamente se hicieron virales y desataron todo tipo de reacciones entre los aficionados.

Con el Mundial 2026 entrando en su fase decisiva, las predicciones sobre los posibles campeones del torneo siguen ocupando un lugar importante en las redes sociales. Una de las voces que más comentarios ha generado es la de Mhoni Vidente, quien volvió a pronunciarse sobre el futuro de la Selección Argentina y aseguró que el conjunto albiceleste tiene grandes posibilidades de llegar a la final.

La astróloga cubana, conocida por sus pronósticos sobre política, espectáculos y deportes, realizó una nueva transmisión en la que analizó el desarrollo de la Copa del Mundo y compartió cuáles son, según sus cartas, las selecciones con mayores opciones de levantar el trofeo.

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse, especialmente entre los seguidores de Lionel Messi y la Albiceleste.

La predicción para Argentina

Durante su programa, Mhoni Vidente aseguró que Argentina continúa siendo una de las grandes favoritas del Mundial 2026.

"Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte", afirmó la vidente al referirse al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Sus palabras llegan justo antes del compromiso frente a Cabo Verde, uno de los encuentros más esperados de los dieciseisavos de final.

Aunque aclaró que el torneo será muy competitivo, insistió en que las cartas siguen favoreciendo al conjunto argentino para llegar a las últimas instancias de la competencia.

También elogió a México y Colombia

Argentina no fue la única selección destacada por Mhoni Vidente.

La astróloga aseguró que México y Colombia son las grandes revelaciones del Mundial 2026 y pronosticó que ambos equipos continuarán avanzando gracias al buen futbol que han mostrado durante el campeonato.

"Me ha gustado mucho México y Colombia. Son la revelación completamente de esta justa deportiva. Colombia viene ganando y México también. Veo muchos goles", comentó.

Asimismo, pronosticó resultados positivos para España, Portugal e Inglaterra, selecciones que también aparecen entre sus favoritas para avanzar en la fase de eliminación directa.

Una advertencia sobre el Mundial 2026

Más allá de sus pronósticos deportivos, Mhoni Vidente lanzó una advertencia relacionada con la seguridad durante el torneo.

La vidente aseguró que las autoridades deben mantenerse alerta ante posibles incidentes en algunas de las ciudades sede del Mundial 2026, especialmente en Estados Unidos.

Durante su transmisión mencionó a Miami, Houston y Chicago como ciudades que, según su percepción, deberían reforzar los operativos de seguridad debido a posibles riesgos durante el desarrollo del campeonato.

También habló sobre tensiones internacionales y señaló que estos factores podrían representar desafíos para la organización del torneo, aunque sus afirmaciones corresponden a interpretaciones personales y no a información confirmada por las autoridades.

También habló sobre la salud

Otro de los temas abordados por Mhoni Vidente fue la posibilidad de una mayor circulación de enfermedades debido a la gran concentración de aficionados provenientes de distintos países.

En su pronóstico mencionó virus como el ébola, hantavirus y rotavirus, asegurando que podrían registrarse brotes durante el desarrollo del Mundial 2026.

Hasta el momento, los organismos sanitarios de Estados Unidos, México y Canadá mantienen los protocolos habituales de vigilancia epidemiológica y no han emitido alertas relacionadas con las afirmaciones realizadas por la astróloga.

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