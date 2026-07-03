Mundial 2026: FIFA prepara un espectáculo por los 250 años de Estados Unidos

FIFA prepara un espectáculo sin precedentes para celebrar los 250 años de Estados Unidos con artistas de talla internacional. ¿Quiénes participarán y qué partidos tendrán esta ceremonia especial?

El Mundial 2026 no solo promete emociones dentro del terreno de juego. Este sábado 4 de julio, la FIFA aprovechará una de las fechas más importantes para Estados Unidos para realizar una celebración especial en honor al aniversario número 250 de la independencia del país anfitrión.

A través de sus redes sociales, el organismo publicó un adelanto del evento bajo el mensaje: "A special 250th Celebration is coming on the 4th of July", acompañado de un cartel donde aparecen la Copa del Mundo y varios de los artistas invitados.

La ceremonia formará parte de las actividades previas a los partidos de los octavos de final que se disputarán ese día.

Una celebración histórica

El 4 de julio de 2026 no será un Día de la Independencia cualquiera para Estados Unidos. El país celebrará el llamado "America 250", que conmemora los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de 1776, una fecha considerada histórica para la nación.

Por ello, la FIFA decidió integrar esta conmemoración dentro del programa oficial del Mundial 2026, aprovechando que miles de aficionados de todo el mundo estarán presentes en territorio estadounidense.

Idina Menzel, Stephanie Skinner y The Roots encabezan el cartel

El anuncio oficial confirma la participación de varias figuras del entretenimiento.

Entre ellas destaca la cantante y actriz Idina Menzel, ganadora del premio Tony y reconocida mundialmente por interpretar "Let It Go" en la película Frozen.

También participará Stephanie Skinner, actual Miss Pennsylvania, quien formará parte de los actos ceremoniales.

Otro de los grandes invitados será The Roots, la legendaria banda de hip hop originaria de Filadelfia y ganadora de múltiples premios Grammy.

Además, durante el descanso del encuentro también se presentará el reconocido DJ Jazzy Jeff, uno de los artistas más emblemáticos de esa ciudad.

¿Dónde será la celebración?

La ceremonia principal tendrá lugar en el estadio de Filadelfia (Paraguay y Francia) antes del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El espectáculo incluirá:

· Interpretación del himno nacional de Estados Unidos.

· Presentación musical de The Roots.

· Participación del Philadelphia Boys Choir & Chorale.

· Aparición especial de Stephanie Skinner.

· Sobrevuelo de aviones militares.

· Pirotecnia y efectos especiales dentro del estadio.

Mientras tanto, en Houston (Canadá y Marruecos) también se realizará una ceremonia paralela con música, despliegue de banderas gigantes y diversas actividades para los aficionados antes del inicio del partido.

La FIFA invita a llegar con anticipación

Debido a la magnitud del espectáculo, la FIFA recomendó a todos los aficionados ingresar al estadio con suficiente anticipación.

Los calentamientos comenzarán aproximadamente 65 minutos antes del inicio del encuentro y la ceremonia especial arrancará unos 25 minutos antes del silbatazo inicial.

El organismo espera que miles de personas formen parte del ambiente festivo y puedan disfrutar tanto del futbol como del homenaje por los 250 años de Estados Unidos.

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