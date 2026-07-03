¿Quién es el jugador de Cabo Verde que le hizo un golazo a Argentina?

El jugador de Cabo Verde que sorprendió a Argentina con un golazo en el Mundial 2026.

Sidny Lopes Cabral pasó de ser un nombre poco conocido para gran parte de los aficionados a convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El futbolista de Cabo Verde marcó un espectacular gol ante Argentina en los dieciseisavos de final, una anotación que estuvo cerca de llevar la eliminatoria hasta la tanda de penales.

El defensor apareció al minuto 103 del encuentro, durante el primer tiempo extra, para protagonizar una de las mejores jugadas del torneo. Tras una acción colectiva iniciada desde el arquero Vozinha, Lopes Cabral recibió el balón por la banda izquierda, avanzó sin marca y sacó un potente disparo de pierna derecha que terminó incrustándose en el ángulo de la portería defendida por Emiliano Martínez.

La reacción del futbolista reflejó la magnitud del momento. Primero celebró el tanto y luego mostró un rostro de absoluta incredulidad antes de correr hacia las gradas para abrazar a su pareja, mientras sus compañeros festejaban el empate 2-2 que ilusionaba a Cabo Verde con una histórica clasificación.

Aunque Argentina terminó imponiéndose 3-2 gracias a un cabezazo de Cristian Romero en el segundo tiempo extra, la actuación del conjunto africano y, en especial, el gol de Lopes Cabral, dejaron una grata impresión entre los aficionados.

Sidny Lopes Cabral apenas con 23 años

Con apenas 23 años, Sidny Lopes Cabral milita actualmente en el Trabzonspor de Turquía, equipo al que llegó tras destacar con el Estrela Amadora de Portugal. Su crecimiento también incluye pasos por clubes de Países Bajos, Suecia y Alemania.

Formado en las academias del Feyenoord y del Twente, el lateral ha construido una carrera marcada por su capacidad ofensiva y su recorrido por la banda, cualidades que quedaron demostradas en el escenario más importante del fútbol.

Su anotación frente a Argentina ya figura entre las más espectaculares del Mundial 2026 y consolidó su nombre como una de las grandes revelaciones del torneo, además de confirmar el crecimiento futbolístico que ha experimentado Cabo Verde en la competición.

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