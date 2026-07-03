EN VIVO. Minuto a minuto del Australia vs. Egipto

Sigue todas las incidencias del Australia vs. Egipto en actividad de los dieciseisavos de final.

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio de 2026 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo intercontinental lleno de expectativa que se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos). Los Socceroos llegan como segundos clasificados de su grupo, tras una fase regular sólida que les permitió avanzar por tercera vez en su historia a la fase eliminatoria, con un estilo físico y contragolpeador. Egipto, por su parte, accedió como segundo de su zona tras un dramático empate con Irán, confiando en su experiencia africana, solidez defensiva y figuras clave para sorprender en el torneo.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Argentina y Cabo Verde, que se jugará en Atlanta el 7 de julio. Este cruce representa una gran oportunidad para ambos: Australia busca dar otro paso histórico con su garra oceánica, mientras que Egipto aspira a revivir glorias pasadas y llevar el fútbol africano más lejos en una Copa del Mundo. Un partido decisivo que promete intensidad y emoción.

Minuto a minuto del Australia vs. Egipto

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Australia Sistema: 3-4-2-1 Minuto: 114' 1 - 1 Alargue: 0 - 0 Actualizar marcador Egypt Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Gustavo Tejera, Uruguay Definición Alargue: 0 - 0 Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 13' Gol de E. Ashour. Egypt deja el marcador 0 - 1 46' Cambio en Australia: J. Bos por K. Trewin 55' Gol de M. Hany (o.g.). Australia deja el marcador 1 - 1 67' Cambio en Egypt: M. Ziko por H. Hassan 67' Cambio en Egypt: H. Fathy por H. Abdelmaguid 74' Cambio en Australia: C. Volpato por A. Hrustic 74' Cambio en Australia: N. Irankunda por M. Toure 80' Cambio en Egypt: K. Hafez por Trezeguet 91' Cambio en Australia: A. O'Neill por P. Okon-Engstler 91' Cambio en Australia: C. Metcalfe por A. Mabil 105' H. Hassan ve tarjeta amarilla 106' Cambio en Egypt: O. Marmoush por H. Abdelkarim Goles 13' E. Ashour (0 - 1)

55' M. Hany (o.g.) (1 - 1) Tarjetas 105' H. Hassan - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Australia 26/06 Paraguay 0 - 0 Australia

World Cup | Finalizado

19/06 USA 2 - 0 Australia

World Cup | Finalizado

14/06 Australia 2 - 0 Turkey

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado Últimos de Egypt 27/06 Egypt 1 - 1 Iran

World Cup | Finalizado

22/06 New Zealand 1 - 3 Egypt

World Cup | Finalizado

15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado

28/05 Egypt 1 - 0 Russia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Australia Egypt 4 Tiros de esquina 3 23 Saques de banda 19 15 Tiros libres 11 9 Saques de meta 11 0 Penal 0 5 Cambio 4 122 Ataques 127 64 Ataques peligrosos 65 1 Remates al arco 4 12 Remates desviados 10 42% Posesión 58% 13 Remates totales 13 1 Remates a puerta 4 5 Remates fuera 4 7 Remates bloqueados 5 8 Remates dentro del área 8 5 Remates fuera del área 5 11 Faltas 12 0 Fuera de juego 3 0 Tarjetas amarillas 1 3 Atajadas 1 483 Pases totales 677 382 Pases precisos 580 Alineaciones Australia Australia Patrick Beach

Alessandro Circati

Harry Souttar

Lucas Herrington

Jordan Bos

Jackson Irvine

Aiden O'Neill

Aziz Behich

Cristian Volpato

Connor Metcalfe

Nestory Irankunda Egypt Egypt Mostafa Shobeir

Mohamed Hany

Yasser Ibrahim

Rami Rabia

Karim Hafez

Emam Ashour

Hamdy Fathy

Marwan Attia

Omar Marmoush

Mohamed Salah

Mostafa Ziko

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