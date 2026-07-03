 Resultado Australia vs. Egipto - 16avos final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Australia Australia Egypt Egypt 01
115:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
113
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Australia vs. Egipto

por Christoper Chang
Australia vs. Egipto - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Australia vs. Egipto - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Australia vs. Egipto en actividad de los dieciseisavos de final.

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio de 2026 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo intercontinental lleno de expectativa que se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos). Los Socceroos llegan como segundos clasificados de su grupo, tras una fase regular sólida que les permitió avanzar por tercera vez en su historia a la fase eliminatoria, con un estilo físico y contragolpeador. Egipto, por su parte, accedió como segundo de su zona tras un dramático empate con Irán, confiando en su experiencia africana, solidez defensiva y figuras clave para sorprender en el torneo.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Argentina y Cabo Verde, que se jugará en Atlanta el 7 de julio. Este cruce representa una gran oportunidad para ambos: Australia busca dar otro paso histórico con su garra oceánica, mientras que Egipto aspira a revivir glorias pasadas y llevar el fútbol africano más lejos en una Copa del Mundo. Un partido decisivo que promete intensidad y emoción.

Minuto a minuto del Australia vs. Egipto

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Australia
Sistema: 3-4-2-1
Minuto: 114'
1 - 1
03/07/2026 - 12:00
Alargue: 0 - 0
Actualizar marcador
Egypt
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Gustavo Tejera, Uruguay
Definición
Alargue: 0 - 0

Incidencias del partido

13'
goal
Gol de E. Ashour. Egypt deja el marcador 0 - 1
46'
cambio
Cambio en Australia: J. Bos por K. Trewin
55'
goal
Gol de M. Hany (o.g.). Australia deja el marcador 1 - 1
67'
cambio
Cambio en Egypt: M. Ziko por H. Hassan
67'
cambio
Cambio en Egypt: H. Fathy por H. Abdelmaguid
74'
cambio
Cambio en Australia: C. Volpato por A. Hrustic
74'
cambio
Cambio en Australia: N. Irankunda por M. Toure
80'
cambio
Cambio en Egypt: K. Hafez por Trezeguet
91'
cambio
Cambio en Australia: A. O'Neill por P. Okon-Engstler
91'
cambio
Cambio en Australia: C. Metcalfe por A. Mabil
105'
card
H. Hassan ve tarjeta amarilla
106'
cambio
Cambio en Egypt: O. Marmoush por H. Abdelkarim

Goles

  • 13'
    Gol
    E. Ashour (0 - 1)
  • 55'
    Gol
    M. Hany (o.g.) (1 - 1)

Tarjetas

  • 105'
    Tarjeta
    H. Hassan - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Australia

  • 26/06
    Paraguay
    Paraguay 0 - 0 Australia
    World Cup | Finalizado
  • 19/06
    USA
    USA 2 - 0 Australia
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Australia
    Australia 2 - 0 Turkey
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Mexico
    Mexico 1 - 0 Australia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Egypt

  • 27/06
    Egypt
    Egypt 1 - 1 Iran
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    New Zealand
    New Zealand 1 - 3 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Belgium
    Belgium 1 - 1 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Brazil
    Brazil 2 - 1 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 28/05
    Egypt
    Egypt 1 - 0 Russia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Australia
Egypt
4
Tiros de esquina
3
23
Saques de banda
19
15
Tiros libres
11
9
Saques de meta
11
0
Penal
0
5
Cambio
4
122
Ataques
127
64
Ataques peligrosos
65
1
Remates al arco
4
12
Remates desviados
10
42%
Posesión
58%
13
Remates totales
13
1
Remates a puerta
4
5
Remates fuera
4
7
Remates bloqueados
5
8
Remates dentro del área
8
5
Remates fuera del área
5
11
Faltas
12
0
Fuera de juego
3
0
Tarjetas amarillas
1
3
Atajadas
1
483
Pases totales
677
382
Pases precisos
580

Alineaciones

Australia
  • Patrick Beach
  • Alessandro Circati
  • Harry Souttar
  • Lucas Herrington
  • Jordan Bos
  • Jackson Irvine
  • Aiden O'Neill
  • Aziz Behich
  • Cristian Volpato
  • Connor Metcalfe
  • Nestory Irankunda
Egypt
  • Mostafa Shobeir
  • Mohamed Hany
  • Yasser Ibrahim
  • Rami Rabia
  • Karim Hafez
  • Emam Ashour
  • Hamdy Fathy
  • Marwan Attia
  • Omar Marmoush
  • Mohamed Salah
  • Mostafa Ziko
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