EN VIVO. Minuto a minuto del Australia vs. Egipto

Sigue todas las incidencias del Australia vs. Egipto en actividad de los dieciseisavos de final.
Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio de 2026 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo intercontinental lleno de expectativa que se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos). Los Socceroos llegan como segundos clasificados de su grupo, tras una fase regular sólida que les permitió avanzar por tercera vez en su historia a la fase eliminatoria, con un estilo físico y contragolpeador. Egipto, por su parte, accedió como segundo de su zona tras un dramático empate con Irán, confiando en su experiencia africana, solidez defensiva y figuras clave para sorprender en el torneo.
El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Argentina y Cabo Verde, que se jugará en Atlanta el 7 de julio. Este cruce representa una gran oportunidad para ambos: Australia busca dar otro paso histórico con su garra oceánica, mientras que Egipto aspira a revivir glorias pasadas y llevar el fútbol africano más lejos en una Copa del Mundo. Un partido decisivo que promete intensidad y emoción.
Minuto a minuto del Australia vs. Egipto
Incidencias del partido
Goles
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13'E. Ashour (0 - 1)
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55'M. Hany (o.g.) (1 - 1)
Tarjetas
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105'H. Hassan - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Australia
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26/06Paraguay 0 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
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19/06USA 2 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
-
14/06Australia 2 - 0 Turkey
World Cup | Finalizado
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06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Egypt
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27/06Egypt 1 - 1 Iran
World Cup | Finalizado
-
22/06New Zealand 1 - 3 Egypt
World Cup | Finalizado
-
15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
-
07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
-
28/05Egypt 1 - 0 Russia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Patrick Beach
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Lucas Herrington
- Jordan Bos
- Jackson Irvine
- Aiden O'Neill
- Aziz Behich
- Cristian Volpato
- Connor Metcalfe
- Nestory Irankunda
- Mostafa Shobeir
- Mohamed Hany
- Yasser Ibrahim
- Rami Rabia
- Karim Hafez
- Emam Ashour
- Hamdy Fathy
- Marwan Attia
- Omar Marmoush
- Mohamed Salah
- Mostafa Ziko