EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Cabo Verde

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El estadio Hard Rock, que para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se conoce como estadio Miami, recibió esta tarde el duelo entre el campeón defensor, Argentina, y una de las gratas sorpresas del torneo, Cabo Verde, en un duelo válido por los dieciseisavos de final del máximo torneo de selecciones nacionales, que este sábado arrancará su fase de octavos de final con electrizantes partidos.
Argentina buscaba acompañar en la fase siguiente a Paraguay y Brasil, como los representantes de la Conmebol en la etapa de los mejores 16, donde también aspira Colombia, la cual juega a las 19:30 horas ante Ghana.
Con un escenario deportivo vestido totalmente de los colores de la "Albiceleste", la Argentina de Lionel Messi comenzó el duelo con un manejo inteligente y sin presionar a fondo el acelerador. Sin inquietar al rival, las grandes emociones no se hacían presente en Miami.
Lionel Messi fue, como siempre, la cara ofensiva de la Argentina de Lionel Scaloni. Primero realizó un tiro desviado al 15, posteriormente un tiro libre que llegó a las manos de Vozinha al 18.
El gol cayó al 28, después de reiniciarse el partido tras la pausa de hidratación. Lisandro Martínez hizo la jugada del partido y dejó el balón servido a Messi, quien definió para el 1-0. Así terminó la primera parte, con un Argentina ganando sin despeinarse y con un Lionel agrandando su legado en la historia de los Mundiales.
Incidencias del partido
Goles
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29'L. Messi (1 - 0)
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59'D. Duarte (1 - 1)
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92'L. Martinez (2 - 1)
Tarjetas
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68'K. Lenini - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Argentina
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28/06Jordan 1 - 3 Argentina
World Cup | Finalizado
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22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
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10/06Argentina 3 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
-
07/06Argentina 2 - 0 Honduras
Friendlies | Finalizado
Últimos de Cape Verde
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27/06Cape Verde 0 - 0 Saudi Arabia
World Cup | Finalizado
-
22/06Uruguay 2 - 2 Cape Verde
World Cup | Finalizado
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15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
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06/06Cape Verde 3 - 0 Bermuda
Friendlies | Finalizado
-
31/05Cape Verde 3 - 0 Serbia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Vozinha
- Steven Moreira
- Pico
- Diney Borges
- Sidny Lopes Cabral
- Kevin Lenini
- Ryan Mendes
- Laros Duarte
- Deroy Duarte
- Jovane Cabral
- Nuno Da Costa