 EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Cabo Verde
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02 Argentina Argentina Cape Verde Cape Verde 01
103:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
102
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Cabo Verde

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El estadio Hard Rock, que para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se conoce como estadio Miami, recibió esta tarde el duelo entre el campeón defensor, Argentina, y una de las gratas sorpresas del torneo, Cabo Verde, en un duelo válido por los dieciseisavos de final del máximo torneo de selecciones nacionales, que este sábado arrancará su fase de octavos de final con electrizantes partidos.

Argentina buscaba acompañar en la fase siguiente a Paraguay y Brasil, como los representantes de la Conmebol en la etapa de los mejores 16, donde también aspira Colombia, la cual juega a las 19:30 horas ante Ghana.

Con un escenario deportivo vestido totalmente de los colores de la "Albiceleste", la Argentina de Lionel Messi comenzó el duelo con un manejo inteligente y sin presionar a fondo el acelerador. Sin inquietar al rival, las grandes emociones no se hacían presente en Miami.

Lionel Messi fue, como siempre, la cara ofensiva de la Argentina de Lionel Scaloni. Primero realizó un tiro desviado al 15, posteriormente un tiro libre que llegó a las manos de Vozinha al 18.

El gol cayó al 28, después de reiniciarse el partido tras la pausa de hidratación. Lisandro Martínez hizo la jugada del partido y dejó el balón servido a Messi, quien definió para el 1-0. Así terminó la primera parte, con un Argentina ganando sin despeinarse y con un Lionel agrandando su legado en la historia de los Mundiales.

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Argentina
Sistema: 4-4-2
Minuto: 102'
2 - 1
03/07/2026 - 16:00
Alargue: 1 - 0
Actualizar marcador
Cape Verde
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Drew Fischer, Canada
Definición
Alargue: 1 - 0

Incidencias del partido

29'
goal
Gol de L. Messi. Argentina deja el marcador 1 - 0
59'
goal
Gol de D. Duarte. Cape Verde deja el marcador 1 - 1
63'
cambio
Cambio en Argentina: L. Martinez por J. Alvarez
64'
cambio
Cambio en Argentina: T. Almada por N. Gonzalez
67'
cambio
Cambio en Cape Verde: L. Duarte por J. Monteiro
67'
cambio
Cambio en Cape Verde: N. Da Costa por D. Livramento
68'
card
K. Lenini ve tarjeta amarilla
80'
cambio
Cambio en Cape Verde: R. Mendes por W. Semedo
80'
cambio
Cambio en Cape Verde: J. Cabral por H. Varela
84'
cambio
Cambio en Argentina: R. de Paul por L. Paredes
86'
cambio
Cambio en Argentina: F. Medina por N. Tagliafico
92'
goal
Gol de L. Martinez. Argentina deja el marcador 2 - 1
100'
cambio
Cambio en Cape Verde: D. Duarte por Y. Semedo
100'
cambio
Cambio en Cape Verde: K. Lenini por Benchimol

Goles

  • 29'
    Gol
    L. Messi (1 - 0)
  • 59'
    Gol
    D. Duarte (1 - 1)
  • 92'
    Gol
    L. Martinez (2 - 1)

Tarjetas

  • 68'
    Tarjeta
    K. Lenini - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Argentina

  • 28/06
    Jordan
    Jordan 1 - 3 Argentina
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Austria
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 07/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Honduras
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Cape Verde

  • 27/06
    Cape Verde
    Cape Verde 0 - 0 Saudi Arabia
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    Uruguay
    Uruguay 2 - 2 Cape Verde
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Spain
    Spain 0 - 0 Cape Verde
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Bermuda
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Cape Verde
    Cape Verde 3 - 0 Serbia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Argentina
Cape Verde
7
Tiros de esquina
5
15
Saques de banda
15
11
Tiros libres
14
5
Saques de meta
7
0
Penal
0
4
Cambio
6
149
Ataques
75
73
Ataques peligrosos
26
9
Remates al arco
2
10
Remates desviados
6
66%
Posesión
34%
19
Remates totales
8
9
Remates a puerta
2
4
Remates fuera
3
6
Remates bloqueados
3
12
Remates dentro del área
3
7
Remates fuera del área
5
12
Faltas
10
2
Fuera de juego
1
0
Tarjetas amarillas
1
1
Atajadas
7
747
Pases totales
380
690
Pases precisos
326

Alineaciones

Argentina
  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Thiago Almada
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
Cape Verde
  • Vozinha
  • Steven Moreira
  • Pico
  • Diney Borges
  • Sidny Lopes Cabral
  • Kevin Lenini
  • Ryan Mendes
  • Laros Duarte
  • Deroy Duarte
  • Jovane Cabral
  • Nuno Da Costa
Mundial 2026: Argentina vs. Cabo Verde | EFE

Mundial 2026: Argentina vs. Cabo Verde / EFE

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