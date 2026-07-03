EN VIVO: Minuto a minuto del Argentina vs. Cabo Verde

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El estadio Hard Rock, que para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se conoce como estadio Miami, recibió esta tarde el duelo entre el campeón defensor, Argentina, y una de las gratas sorpresas del torneo, Cabo Verde, en un duelo válido por los dieciseisavos de final del máximo torneo de selecciones nacionales, que este sábado arrancará su fase de octavos de final con electrizantes partidos.

Argentina buscaba acompañar en la fase siguiente a Paraguay y Brasil, como los representantes de la Conmebol en la etapa de los mejores 16, donde también aspira Colombia, la cual juega a las 19:30 horas ante Ghana.

Con un escenario deportivo vestido totalmente de los colores de la "Albiceleste", la Argentina de Lionel Messi comenzó el duelo con un manejo inteligente y sin presionar a fondo el acelerador. Sin inquietar al rival, las grandes emociones no se hacían presente en Miami.

Lionel Messi fue, como siempre, la cara ofensiva de la Argentina de Lionel Scaloni. Primero realizó un tiro desviado al 15, posteriormente un tiro libre que llegó a las manos de Vozinha al 18.

El gol cayó al 28, después de reiniciarse el partido tras la pausa de hidratación. Lisandro Martínez hizo la jugada del partido y dejó el balón servido a Messi, quien definió para el 1-0. Así terminó la primera parte, con un Argentina ganando sin despeinarse y con un Lionel agrandando su legado en la historia de los Mundiales.

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Argentina Sistema: 4-4-2 Minuto: 102' 2 - 1 Alargue: 1 - 0 Actualizar marcador Cape Verde Sistema: 4-1-4-1 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Drew Fischer, Canada Definición Alargue: 1 - 0 Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 29' Gol de L. Messi. Argentina deja el marcador 1 - 0 59' Gol de D. Duarte. Cape Verde deja el marcador 1 - 1 63' Cambio en Argentina: L. Martinez por J. Alvarez 64' Cambio en Argentina: T. Almada por N. Gonzalez 67' Cambio en Cape Verde: L. Duarte por J. Monteiro 67' Cambio en Cape Verde: N. Da Costa por D. Livramento 68' K. Lenini ve tarjeta amarilla 80' Cambio en Cape Verde: R. Mendes por W. Semedo 80' Cambio en Cape Verde: J. Cabral por H. Varela 84' Cambio en Argentina: R. de Paul por L. Paredes 86' Cambio en Argentina: F. Medina por N. Tagliafico 92' Gol de L. Martinez. Argentina deja el marcador 2 - 1 100' Cambio en Cape Verde: D. Duarte por Y. Semedo 100' Cambio en Cape Verde: K. Lenini por Benchimol Goles 29' L. Messi (1 - 0)

59' D. Duarte (1 - 1)

92' L. Martinez (2 - 1) Tarjetas 68' K. Lenini - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Argentina 28/06 Jordan 1 - 3 Argentina

World Cup | Finalizado

22/06 Argentina 2 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

10/06 Argentina 3 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado

07/06 Argentina 2 - 0 Honduras

Friendlies | Finalizado Últimos de Cape Verde 27/06 Cape Verde 0 - 0 Saudi Arabia

World Cup | Finalizado

22/06 Uruguay 2 - 2 Cape Verde

World Cup | Finalizado

15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado

06/06 Cape Verde 3 - 0 Bermuda

Friendlies | Finalizado

31/05 Cape Verde 3 - 0 Serbia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Argentina Cape Verde 7 Tiros de esquina 5 15 Saques de banda 15 11 Tiros libres 14 5 Saques de meta 7 0 Penal 0 4 Cambio 6 149 Ataques 75 73 Ataques peligrosos 26 9 Remates al arco 2 10 Remates desviados 6 66% Posesión 34% 19 Remates totales 8 9 Remates a puerta 2 4 Remates fuera 3 6 Remates bloqueados 3 12 Remates dentro del área 3 7 Remates fuera del área 5 12 Faltas 10 2 Fuera de juego 1 0 Tarjetas amarillas 1 1 Atajadas 7 747 Pases totales 380 690 Pases precisos 326 Alineaciones Argentina Argentina Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez Cape Verde Cape Verde Vozinha

Steven Moreira

Pico

Diney Borges

Sidny Lopes Cabral

Kevin Lenini

Ryan Mendes

Laros Duarte

Deroy Duarte

Jovane Cabral

Nuno Da Costa

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