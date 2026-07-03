Revelan nuevos detalles del altercado entre el DT de Egipto y un policía en Estados Unidos

La policía de Dallas reveló nuevos detalles sobre el incidente que involucró a la delegación de Egipto antes de su partido del Mundial 2026.

La tensión se apoderó de la concentración de la selección de Egipto en la previa de su compromiso frente a Australia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un video que rápidamente se hizo viral mostró un fuerte enfrentamiento entre Ibrahim Hassan, director de la selección y hermano del entrenador Hossam Hassan, y un agente de la policía de Dallas.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, provocaron todo tipo de reacciones por los empujones y los gritos que se registraron en el hotel donde se hospedaba la delegación egipcia. Sin embargo, horas después del incidente, las autoridades estadounidenses ofrecieron una explicación oficial sobre lo sucedido.

¿Cómo comenzó el incidente?

Todo ocurrió en el lobby del hotel Westin, en Dallas, donde varios aficionados esperaban la salida de los futbolistas egipcios.

Entre ellos se encontraba un niño que logró acercarse al delantero Mahmoud Hassan "Trezeguet" para pedirle una fotografía. Mientras el jugador accedía a tomarse la imagen, un policía se aproximó para controlar la situación.

En ese momento intervino Ibrahim Hassan, quien cuestionó la manera en que el agente estaba manejando el acercamiento con los aficionados. La discusión subió rápidamente de tono y terminó con empujones y fuertes gritos entre ambas partes.

En los videos se escucha al policía repetir varias veces "Back off!" ("¡Retroceda!"), mientras Hassan reclamaba: "¡No me empujes!". La situación estuvo a punto de salirse de control hasta que otros integrantes de la delegación y un segundo agente lograron separar a los involucrados.

La versión de la Federación Egipcia

Después de que el video recorriera el mundo, la Federación Egipcia de Futbol aseguró que el incidente fue mucho menos grave de lo que aparentaban las imágenes.

Según el organismo, todo comenzó cuando un miembro de seguridad empujó a un niño egipcio que intentaba fotografiarse con los jugadores.

El comunicado señaló que Ibrahim Hassan únicamente intervino para proteger al menor y reclamar por el trato recibido, originándose una breve discusión verbal que fue controlada en pocos minutos. Además, la federación negó que existiera una crisis dentro de la concentración y aseguró que la preparación para el partido continuó con normalidad.

La explicación de la policía de Dallas

La Policía de Dallas también emitió un comunicado tras la difusión del video. El departamento confirmó que los agentes acudieron al hotel luego de recibir un llamado del personal de seguridad debido a que una persona sin la acreditación correspondiente intentaba acceder a una zona restringida del establecimiento.

Las autoridades indicaron que la situación fue resuelta en el lugar y que posteriormente sostuvieron una reunión con representantes de la selección egipcia para atender sus inquietudes.

Sin embargo, la policía evitó confirmar si la persona señalada por el personal del hotel era Ibrahim Hassan y tampoco respondió si la actuación del agente involucrado cumplió con los protocolos internos del departamento

Un video que se volvió viral

Las imágenes del enfrentamiento comenzaron a circular primero en redes sociales y posteriormente fueron retomadas por medios de comunicación de distintos países.

En el video puede observarse cómo el oficial empuja a Hassan mientras le exige retroceder. Durante algunos segundos ambos permanecen frente a frente intercambiando reclamos, hasta que otros integrantes del equipo egipcio intervienen para evitar que la situación pase a mayores.

No hubo personas detenidas ni lesionadas, y el altercado quedó controlado en menos de un minuto.

Egipto intenta dejar atrás la polémica

Mientras la controversia continúa generando comentarios en redes sociales, la selección de Egipto intenta concentrarse exclusivamente en su desempeño deportivo.

El combinado africano afronta una histórica participación en el Mundial 2026, donde logró superar la fase de grupos y alcanzar la ronda de eliminación directa, algo que no conseguía desde hace décadas.

Con Mohamed Salah como principal figura y Hossam Hassan al frente del cuerpo técnico, los egipcios buscan que el foco vuelva a estar en el futbol y no en los incidentes ocurridos fuera del terreno de juego.

Por ahora, tanto la Policía de Dallas como la Federación Egipcia coinciden en un punto: el episodio quedó resuelto en el lugar y no tendrá consecuencias legales. Sin embargo, el video continúa generando debate sobre el manejo de la seguridad durante el Mundial 2026 y el trato hacia las delegaciones que participan en el torneo.

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