Shakira emociona a sus fans con mensaje a Colombia tras celebrar un nuevo logro musical

Shakira volvió a convertirse en tendencia con una inesperada publicación que emocionó a millones de seguidores.

Shakira vive uno de los momentos más especiales de este 2026. La cantante colombiana no solo continúa cosechando éxitos con su más reciente sencillo "Dai Dai", sino que también aprovechó las horas previas al compromiso de la selección de Colombia en el Mundial 2026 para enviar un cariñoso mensaje de apoyo a la Tricolor.

A través de sus historias de Instagram, la barranquillera apareció luciendo la camiseta amarilla de Colombia y lanzó un beso a la cámara mientras escribía una sencilla, pero significativa frase: "Un besito a mi sele", acompañada de la bandera colombiana.

Shakira en Mundial 2026 - Redes sociales

El gesto rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores, quienes interpretaron la publicación como una muestra del constante respaldo que la artista mantiene hacia su país en los grandes eventos deportivos.

Shakira nunca deja de apoyar a Colombia

No es la primera vez que Shakira demuestra públicamente su cariño por la selección colombiana.

A lo largo de los años ha acompañado distintos procesos del combinado nacional, especialmente durante Copas del Mundo y torneos internacionales, donde suele compartir mensajes de aliento o celebrar las victorias del equipo.

Aunque en esta ocasión no escribió un extenso mensaje, el simple gesto de vestir los colores de Colombia y enviar un beso fue suficiente para emocionar a miles de aficionados que esperan ver a la Tricolor avanzar en el Mundial 2026.

En redes sociales, la historia fue compartida rápidamente por páginas deportivas y de entretenimiento, donde muchos seguidores destacaron que Shakira continúa siendo una de las artistas colombianas más orgullosas de representar a su país.

Celebra el éxito mundial de "Dai Dai"

Horas antes de publicar su mensaje para la selección, Shakira también compartió otra noticia que marcó un nuevo capítulo en su carrera musical.

La cantante publicó una serie de fotografías celebrando que "Dai Dai" alcanzó el puesto número uno en la lista Global de Spotify.

Junto a una decoración con globos dorados y un gran número uno, la artista escribió en inglés:

"Someone pinch me. Dai Dai reached #1 on the Global Spotify chart, and I'm still trying to process it. Thank you for taking it all the way to the top. Forever grateful". En español:

"Que alguien me pellizque. 'Dai Dai' llegó al puesto número uno del ranking global de Spotify y todavía estoy tratando de asimilarlo. Gracias por llevarla hasta la cima. Eternamente agradecida".

La publicación recibió millones de reacciones y miles de comentarios de fanáticos y colegas de la industria musical que felicitaron a la colombiana por un nuevo logro internacional.

Un gran año para Shakira

El éxito de "Dai Dai" confirma el gran momento que atraviesa Shakira tanto en el plano artístico como en su conexión con el público.

La cantante ha logrado mantenerse como una de las artistas latinas más escuchadas del planeta y continúa sumando récords en plataformas digitales, mientras paralelamente mantiene una estrecha relación con sus seguidores a través de publicaciones espontáneas y mensajes cargados de orgullo por Colombia.

Ahora, mientras disfruta del éxito de su música, también se une a la ilusión de millones de colombianos que sueñan con ver a la selección nacional avanzar en el Mundial 2026, demostrando una vez más que, cuando se trata de su país, siempre encuentra una forma especial de hacerlo sentir presente.

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