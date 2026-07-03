¿Vozinha será papá? La verdad de la imagen que se ha hecho viral en redes sociales

Una imagen de Vozinha junto a una supuesta mujer embarazada encendió las redes y muchos se preguntaron si el arquero de Cabo Verde será papá.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026, vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por sus atajadas ni por su desempeño dentro del campo.

En las últimas horas se viralizó una imagen en la que aparece junto a una mujer embarazada, lo que provocó rumores sobre una supuesta paternidad del guardameta. La fotografía, compartida por una influencer en Instagram, generó cientos de comentarios y dudas entre los seguidores del futbolista.

Sin embargo, la imagen no corresponde a una fotografía real. Se trata de una creación realizada con Inteligencia Artificial.

La imagen que desató los rumores

En la publicación viral se observa a Vozinha con la camiseta de Cabo Verde, posando junto a una joven embarazada. La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram beca_nathalia_silva, que en la descripción escribió en portugués: "Mas um com meu maridinho te amo muito amor @vozinha1", frase que en español significa: "Uno más con mi maridito, te amo mucho amor".

Vozinha - Redes sociales

El mensaje fue suficiente para que muchos usuarios comenzaran a especular sobre una posible relación sentimental y un embarazo. Algunos felicitaron a la supuesta pareja, mientras otros cuestionaron la autenticidad de la imagen.

La foto es falsa y fue creada con IA

Aunque a primera vista la imagen puede parecer real, varios detalles evidencian que se trata de una pieza generada con Inteligencia Artificial o manipulada digitalmente.

La textura de los rostros, la iluminación, la postura de los cuerpos y ciertos rasgos poco naturales en la composición apuntan a que no se trata de una fotografía auténtica.

Vozinha - Redes sociales

Además, no existe una confirmación pública de Vozinha sobre una relación con la influencer ni sobre una supuesta paternidad. En sus redes sociales, el arquero de Cabo Verde se ha mostrado enfocado en su carrera y en el Mundial 2026, sin publicaciones que indiquen que esté esperando un hijo.

Por eso, hasta el momento, la versión de que Vozinha será papá no está confirmada y la imagen viral debe entenderse como contenido creado o alterado digitalmente.

La polémica en redes sociales

El caso generó discusión porque Vozinha se ha convertido en uno de los personajes más populares del Mundial 2026.

Su actuación con Cabo Verde lo llevó a ganar millones de seguidores en Instagram en pocos días. Medios internacionales reportaron que pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a acercarse a los 18 millones, convirtiéndose en una celebridad digital durante el torneo.

Con esa nueva fama, cualquier publicación relacionada con su nombre se vuelve viral rápidamente. La imagen falsa aprovechó precisamente ese impacto mediático para generar conversación.

¿Quién es Vozinha?

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, es el arquero y capitán de Cabo Verde. A sus 40 años, se transformó en una de las historias más llamativas del Mundial 2026 por sus actuaciones y por el crecimiento inesperado de su popularidad en redes.

El guardameta llamó la atención desde el debut de Cabo Verde ante España, partido en el que tuvo una actuación destacada y fue reconocido por su rendimiento bajo los tres palos.

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Su historia también conmovió a los aficionados por el vínculo con su madre, quien inicialmente tuvo problemas para asistir a uno de los partidos debido a temas de visa, según reportes internacionales.

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