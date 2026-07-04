Brujo ghanés falla predicción contra Argentina y sorprende con mensaje a Messi

Primero aseguró que Cabo Verde dejaría fuera a Argentina del Mundial 2026, pero el resultado terminó dándole la espalda. Ahora, el famoso brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam volvió a hacerse viral por un mensaje inesperado dirigido a Lionel Messi.

Nana Kwaku Bonsam volvió a colocarse en el centro de la conversación mundialista. El chamán ghanés, que días antes había asegurado que Cabo Verde eliminaría a la Selección Argentina del Mundial 2026, reapareció en redes sociales tras el triunfo de la Albiceleste y sorprendió con un mensaje dedicado a Lionel Messi.

El episodio no pasó desapercibido entre los aficionados, sobre todo porque el brujo había tomado gran notoriedad durante el torneo por sus supuestas predicciones y trabajos espirituales relacionados con varias figuras del futbol internacional.

La historia se hizo todavía más viral luego de que Argentina sufriera más de la cuenta ante Cabo Verde, pero terminara imponiéndose 3-2 en tiempo extra, con un partido que tuvo suspenso, polémica, memes y mucha tensión hasta el último minuto.

El pronóstico que no se cumplió

Antes del duelo entre Argentina y Cabo Verde, Nana Kwaku Bonsam aseguró que el equipo africano daría uno de los grandes golpes del Mundial 2026 y dejaría fuera al vigente campeón del mundo.

Según reportes previos al encuentro, el chamán afirmó que Cabo Verde eliminaría a Argentina y que sus "poderes" estarían del lado del equipo africano. La predicción se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones entre los aficionados argentinos.

Durante el partido, por momentos pareció que la sorpresa podía ser posible. Cabo Verde le empató dos veces a Argentina, obligó a la prórroga y puso en serios aprietos al equipo de Lionel Scaloni.

Sin embargo, la Albiceleste logró avanzar con un sufrido 3-2, resultado que dejó sin efecto el pronóstico del brujo ghanés.

El mensaje que le dedicó a Messi

Tras la eliminación de Cabo Verde, Bonsam reapareció en Instagram con una publicación dedicada a Lionel Messi.

"Yo, Nana Kwaku Bonsam, te amo más, mi hermano Messi. Que los poderes de Kofi ‘Oo’ Kofi estén contigo. Todavía, poderes", escribió el chamán junto a una imagen del capitán argentino.

El mensaje causó sorpresa porque llegó apenas horas después de que su predicción fallara. Muchos usuarios lo tomaron como una especie de reconocimiento hacia Messi, mientras otros aprovecharon para burlarse del fallido pronóstico.

En la misma publicación, el brujo también advirtió a sus seguidores sobre cuentas falsas que estarían utilizando su nombre para cometer estafas, un detalle que también llamó la atención entre quienes comenzaron a revisar su perfil tras la viralización del caso.

Las burlas no tardaron en llegar

Después del triunfo argentino, las redes sociales se llenaron de comentarios contra Nana Kwaku Bonsam.

Frases como "Messi rompió la magia", "Tu hechizo expiró" y "Hoy es el peor día del brujo ghanés" comenzaron a circular entre los usuarios, quienes tomaron con humor la fallida predicción.

El caso se sumó a la larga lista de historias virales que ha dejado el Mundial 2026 fuera de la cancha, donde las supersticiones, los memes y las predicciones se han convertido en parte del espectáculo digital.

Cabo Verde, pese a la eliminación, se ganó el respeto del mundo. El equipo africano puso contra las cuerdas a Argentina, disparó 16 veces al arco y obligó al campeón mundial a resolver el partido en la prórroga.

La fama del brujo comenzó con Harry Kane

Nana Kwaku Bonsam ya se había hecho conocido durante el Mundial 2026 por su supuesta intervención espiritual contra Harry Kane.

Antes del partido entre Ghana e Inglaterra, el chamán afirmó que estaba realizando un trabajo espiritual para impedir que el delantero inglés pudiera anotar. El encuentro terminó 0-0 y, tras el resultado, muchos usuarios en redes bromearon con que la "maldición" había funcionado.

Después de ese partido, Bonsam aseguró que liberaría a Kane para que pudiera volver a marcar. Días más tarde, el delantero inglés anotó en la victoria de Inglaterra frente a Panamá, situación que el propio brujo utilizó para reforzar la fama de sus supuestos poderes.

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