¿Por qué Diogo Dalot comparó a Cristiano Ronaldo con el Papa?

La frase de Diogo Dalot sobre Cristiano Ronaldo que causa sensación.

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que su popularidad trasciende las canchas durante la participación de Portugal en el Mundial 2026. Luego de la victoria por 2-1 sobre Croacia en los dieciseisavos de final, cientos de aficionados se congregaron frente al hotel de concentración de la selección portuguesa en Toronto con la esperanza de ver de cerca a su máximo referente.

La multitud no pasó desapercibida para los jugadores. Desde uno de los balcones del hotel, el defensor Diogo Dalot grabó la escena mientras los seguidores coreaban el nombre del cinco veces ganador del Balón de Oro y buscaban captar su atención.

Fue entonces cuando Dalot protagonizó uno de los momentos más comentados en redes sociales al lanzar una divertida comparación dirigida a su compañero.

¡Pareces el Papa, hombre!", comentó entre risas mientras enfocaba a Cristiano Ronaldo saludando a la multitud.

Multitudinarias concentraciones

La frase rápidamente se viralizó y provocó miles de reacciones entre los aficionados, quienes interpretaron el comentario como una muestra del enorme impacto que sigue teniendo el capitán portugués a nivel mundial. La comparación hacía referencia a las multitudinarias concentraciones de fieles que suelen reunirse para ver al Papa durante sus apariciones públicas.

Las imágenes muestran a decenas de seguidores esperando durante varios minutos para saludar a Ronaldo, quien respondió con gestos de agradecimiento desde el balcón del hotel, desatando la euforia entre los presentes.

Dentro del terreno de juego, Cristiano también fue protagonista. El delantero anotó uno de los goles en la victoria 2-1 sobre Croacia, resultado que permitió a Portugal clasificar a los octavos de final del Mundial 2026.

Mientras la selección lusa continúa su camino en busca del título, el episodio protagonizado por Dalot y Cristiano Ronaldo dejó una de las escenas más curiosas y comentadas del torneo, reflejando el fenómeno que el delantero sigue representando para millones de aficionados alrededor del mundo.

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