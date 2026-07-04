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Francia reporta una baja sensible para el duelo ante Paraguay

por Christoper Chang
Celebración de Francia ante Noruega en el Mundial 2026 - EFE
Celebración de Francia ante Noruega en el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

Golpe para Francia antes del duelo ante Paraguay. Los Bleus pierden a una de sus piezas clave por una recaída de molestias musculares en el muslo.

La selección de Francia afrontará un desafío importante en los octavos de final del Mundial frente a Paraguay con una ausencia de peso en su mediocampo. Aurélien Tchouaméni quedó descartado para el compromiso después de resentirse de las molestias musculares que arrastraba en el muslo durante el último entrenamiento previo al encuentro. La noticia representa un contratiempo significativo para el conjunto dirigido por Didier Deschamps, que pierde a uno de sus futbolistas más influyentes en una instancia decisiva del torneo.

De acuerdo con los reportes, el volante necesitará alrededor de una semana de recuperación tras la recaída sufrida en la sesión de trabajo. Ante este panorama, todo apunta a que Manu Koné será el encargado de ocupar su lugar en el once titular frente al combinado paraguayo. No será la primera vez que el centrocampista asuma esa responsabilidad, ya que anteriormente sustituyó a Tchouaméni en el encuentro contra Irak, ofreciendo una alternativa confiable para el cuerpo técnico francés.

Francia se enfrentará ante un bloque defensivo

La baja del mediocampista supone un reto para Deschamps, quien había encontrado en Tchouaméni una pieza clave por su equilibrio entre recuperación, despliegue físico y capacidad para distribuir el balón. Su presencia había sido determinante para sostener el funcionamiento colectivo de Francia, especialmente en los partidos de mayor exigencia. Ahora, el equipo deberá reorganizar su esquema para mantener la solidez que lo ha caracterizado durante la competición.

A pesar de esta sensible ausencia, Francia solo registrará esta baja para el duelo de octavos de final en Philadelphia. El resto de la plantilla estará disponible con el objetivo de superar a Paraguay y avanzar a la siguiente ronda. La expectativa estará centrada en comprobar si la profundidad del plantel francés logra compensar la pérdida de uno de sus referentes en el mediocampo y mantener intactas sus aspiraciones de conquistar el campeonato.

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