Griezmann celebra el 4 de julio y fans preguntan por qué no juega con Francia en el Mundial 2026

Antoine Griezmann apareció sonriente celebrando el 4 de julio en Estados Unidos, pero su publicación provocó una reacción inesperada: muchos aficionados volvieron a preguntarse por qué el campeón del mundo ya no defiende a Francia en el Mundial 2026.

Antoine Griezmann volvió a robarse la atención de sus seguidores, aunque esta vez lejos de la concentración de Francia en el Mundial 2026. El futbolista compartió en Instagram una publicación con motivo del 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebra su Día de la Independencia, y de inmediato los comentarios se llenaron de mensajes de cariño, nostalgia y preguntas sobre su ausencia con la selección francesa.

En la imagen, Griezmann aparece sonriente sosteniendo un pastel, acompañado del mensaje: "Happy 4th of July US", que en español significa: "Feliz 4 de julio, Estados Unidos".

La publicación llamó la atención porque llegó el mismo día en que Francia se preparaba para enfrentar a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, un duelo clave para el equipo de Didier Deschamps.

Una publicación que despertó nostalgia

Aunque la fotografía tenía un tono festivo, muchos aficionados franceses reaccionaron con mensajes pidiéndole su regreso.

"Te queremos mucho", "El corazón de la comunidad quiere a Grizou para un partido de Francia" y "Te extraño" fueron algunos de los comentarios que se repitieron en la publicación.

La nostalgia no es casual. Durante más de una década, Griezmann fue una de las figuras más importantes de la selección francesa. Su creatividad, entrega y liderazgo lo convirtieron en una pieza clave de una generación dorada que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y llegó a la final de Catar 2022.

¿Por qué Griezmann no juega con Francia en el Mundial 2026?

La razón es clara: Antoine Griezmann se retiró de la selección de Francia en septiembre de 2024.

El futbolista anunció entonces el final de su etapa internacional después de disputar 137 partidos y marcar 44 goles con el combinado francés. En su mensaje de despedida, explicó que lo hacía con mucha emoción y agradecimiento por los años vividos con la camiseta de su país.

Su decisión puso fin a una trayectoria histórica con Les Bleus. Griezmann fue campeón del mundo en 2018, subcampeón en 2022 y también formó parte de la selección que ganó la UEFA Nations League en 2021.

Una carrera inolvidable con Francia

Griezmann debutó con la selección absoluta de Francia en 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

En la Eurocopa 2016 fue uno de los grandes protagonistas, aunque Francia cayó en la final ante Portugal. Dos años después, alcanzó la gloria máxima al ser pieza fundamental en el título mundial de Rusia 2018.

En Catar 2022 volvió a brillar, esta vez en un rol más organizador, siendo uno de los futbolistas más influyentes del equipo francés hasta la final contra Argentina.

Su retiro internacional dejó un vacío importante, especialmente entre los aficionados que todavía lo consideran uno de los jugadores más queridos de la selección.

Su nueva etapa en Estados Unidos

La publicación del 4 de julio también llamó la atención porque Griezmann atraviesa una nueva etapa en Estados Unidos.

Reportes recientes lo ubican como jugador de Orlando City, luego de dejar el Atlético de Madrid y firmar un contrato hasta 2028 con el club de la MLS.

Esa nueva vida en territorio estadounidense explica el tono de su publicación por el Día de la Independencia y la cercanía que ha mostrado con la cultura deportiva de ese país.

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