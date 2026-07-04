Gustavo Alfaro critica a Mbappé y asegura que Francia terminó “haciendo tiempo”

Alfaro lanza fuerte crítica a Mbappé después del Francia vs. Paraguay.

La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en la Albirroja, pero también fuertes declaraciones de su entrenador, Gustavo Alfaro, quien cuestionó la actitud de Kylian Mbappé y aseguró que Francia terminó el partido haciendo tiempo para conservar la ventaja.

El conjunto paraguayo cayó 1-0 ante Francia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, luego de un penal convertido por Mbappé que terminó siendo la única diferencia del encuentro. Tras el pitazo final, Alfaro reconoció la jerarquía del rival, aunque sostuvo que su equipo estuvo a la altura durante gran parte del compromiso.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió al finalizar el partido, cuando el arquero Orlando Gill intentó saludar a Mbappé y el delantero francés continuó su camino sin corresponder el gesto. El entrenador paraguayo fue consultado sobre esa acción y no ocultó su molestia.

Les dije a los chicos que ellos pelean por el Balón de Oro; nosotros peleamos por el sustento diario. Si Mbappé tuvo esa postura, la nuestra fue una postura de dignidad. Nuestra pelea es una pelea de humildad y sencillez. Ahí es donde ves las diferencias", declaró.

Alfaro defendió a sus dirigidos

Alfaro también defendió el esfuerzo de sus dirigidos, recordando las dificultades que muchos de ellos enfrentaron antes de llegar a la élite del fútbol.

En el análisis del encuentro, el estratega aseguró que Francia nunca encontró la manera de romper el planteamiento defensivo paraguayo y que la clasificación llegó únicamente gracias a una jugada puntual.

Francia nunca encontró las respuestas. La diferencia llegó por un penal revisado por el VAR. Si no era por esa acción, no nos marcaban diferencias. Terminaron haciendo tiempo porque saben lo que les costó", afirmó.

Finalmente, Alfaro evitó confirmar su continuidad al frente de la selección paraguaya y reconoció que necesita tiempo para decidir su futuro profesional, asegurando que aún procesa el dolor de la eliminación.

Pese a la derrota, el técnico destacó el desempeño de la Albirroja durante el torneo y afirmó sentirse orgulloso del grupo, al considerar que compitió de igual a igual frente a una de las principales candidatas al título mundial.

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