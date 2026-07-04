 EE. UU. Celebra Aniversario de Independencia
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Un homenaje especial antes del Canadá-Marruecos por el 250 aniversario de independencia de EE. UU.

por Amilcar Avila
Homenaje por celebración del 4 de julio en Estados Unidos previo al duelo entre Canadá y Marruecos., EFE
Homenaje por celebración del 4 de julio en Estados Unidos previo al duelo entre Canadá y Marruecos. / FOTO: EFE

La FIFA organizó una ceremonia en el NRG Stadium de Houston con una lona conmemorativa y el himno nacional en la previa del inicio de los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos celebra este sábado el 250 aniversario de su independencia con un acto especial en el marco del Mundial 2026, durante la previa del partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos, disputado en el NRG Stadium de Houston.

La ceremonia se llevó a cabo como parte de las activaciones oficiales impulsadas por la FIFA para conmemorar la fecha patria estadounidense, coincidiendo con el 4 de julio, uno de los días más importantes del calendario nacional.

Minutos antes del inicio del encuentro, se colocó en el centro del campo una gran lona con el número "250" acompañado de las tradicionales barras y estrellas, en homenaje a la independencia del país anfitrión del torneo.

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Lona especial por el aniversario de independencia de Estados Unidos previo al juego entre Canadá y Marruecos. - EFE

El estadio, prácticamente lleno, también fue escenario de la interpretación del himno nacional estadounidense a cargo de Maia Rodríguez, integrante de la Guardia Ceremonial de la Armada de Estados Unidos, lo que añadió un tono solemne a la previa del compromiso.

En las pantallas gigantes del recinto se proyectó además el mensaje "¡Feliz 4 de julio!", reforzando el carácter conmemorativo de una jornada que combinó celebración nacional y competencia mundialista.

El duelo entre Canadá y Marruecos marcó el inicio de los octavos de final del Mundial 2026, una fase decisiva que continuará con otros enfrentamientos de alto nivel en distintas sedes de Estados Unidos y Canadá.

En el otro juego de la jornada, Francia contra Paraguay, también se desarrollarán actividades especial por la celebración de independencia de los Estados Unidos, de acuerdo con la FIFA.

Cabe resaltar que, más allá del futbol, el partido en Houston quedó enmarcado por un ambiente festivo impulsado por la coincidencia entre el aniversario de la independencia estadounidense y la realización del torneo más importante del planeta, que este año tiene a Norteamérica como epicentro global del deporte. Con información de EFE

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