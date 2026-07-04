La inesperada aparición de Pedro “El Escamoso” en el Mundial 2026

Pedro “El Escamoso” protagoniza un momento viral en el Colombia vs. Ghana.

La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 no solo estuvo marcada por la emoción dentro de la cancha, sino también por un inesperado momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El icónico personaje Pedro El Escamoso, interpretado por el actor Miguel Varoni, apareció para celebrar el triunfo de la selección cafetera ante Ghana.

Fiel a su característico estilo, Pedro Coral protagonizó un video en el que expresó su nerviosismo por el partido y felicitó a la Tricolor tras conseguir el boleto a la siguiente ronda.

¡Virgen santísima, qué sufridera es esto, mompirris! No es aconsejable para el corazón, es aterrador de verdad, pero massimo, massimo... vamos por todo. Déjeme que yo hablo con Lorenzo", dijo el personaje, haciendo referencia al técnico de Colombia, Néstor Lorenzo.

Vestido con su tradicional atuendo y utilizando las expresiones que lo hicieron famoso, Pedro El Escamoso despertó la nostalgia de miles de aficionados que crecieron viendo la exitosa telenovela colombiana. El video fue ampliamente compartido en redes sociales y recibió miles de reacciones por la mezcla de humor y pasión futbolera.

Uno de los personajes más emblemáticos de la TV latinoamericana

La aparición coincidió con uno de los momentos más importantes para Colombia en la Copa del Mundo, luego de asegurar su clasificación a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Creado en 2001, Pedro El Escamoso se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la televisión latinoamericana gracias a su particular personalidad, su humor y su recordado baile del "Pirulino", manteniéndose vigente más de dos décadas después de su estreno.

Su inesperada participación durante el Mundial 2026 volvió a demostrar el impacto cultural del personaje, que logró unir el fútbol con la nostalgia y convertirse en uno de los momentos virales más comentados entre los aficionados colombianos.

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