Mbappé pide disculpas tras hacer llorar a una aficionada

El incidente ocurrió antes del inicio del partido de octavos de final entre Francia y Paraguay.

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, esta vez tanto dentro como fuera del terreno de juego. El delantero francés anotó el gol de penal que aseguró la clasificación de Francia a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos, pero también dejó una imagen que generó gran repercusión por su gesto con una aficionada.

El incidente ocurrió antes del inicio del partido de octavos de final entre Francia y Paraguay, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Durante el calentamiento, Mbappé ejecutó un disparo que se fue por encima del travesaño y terminó golpeando de forma accidental a una aficionada ubicada en la primera fila detrás de la portería.

La situación provocó un momento de tensión en las gradas, ya que la aficionada reaccionó visiblemente afectada y rompió en llanto tras el impacto. Al percatarse de lo sucedido, el capitán de la selección francesa detuvo inmediatamente su rutina de calentamiento y se dirigió hacia la tribuna para comprobar el estado de la persona afectada.

Mbappé ofrece disculpas

Mbappé ofreció disculpas reiteradas, conversó con la aficionada e intentó tranquilizarla antes de regresar al terreno de juego. Incluso después de reincorporarse al calentamiento, el delantero continuó realizando gestos de arrepentimiento hacia las gradas.

El gesto del jugador del Real Madrid fue ampliamente difundido en redes sociales, donde recibió elogios por su actitud de respeto y preocupación hacia los aficionados. Muchos destacaron su rápida reacción y el hecho de que se asegurara personalmente de que la persona se encontrara bien antes de continuar con la preparación del encuentro.

Ya en el partido, Mbappé volvió a ser decisivo al convertir el penal que dio la victoria a Francia por 1-0 sobre Paraguay, resultado que selló el pase del conjunto galo a los cuartos de final del torneo.

Francia enfrentará ahora a Marruecos en la siguiente ronda, en un duelo que promete alta intensidad, mientras Mbappé continúa consolidándose como una de las figuras del Mundial 2026, tanto por su rendimiento deportivo como por su comportamiento fuera del campo.

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