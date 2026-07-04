 Momento en que Messi evita el abrazo de Vozinha
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Video muestra el momento en que Messi evita el abrazo de Vozinha

por Oliver Paniagua
Se viraliza el momento en que Lionel Messi evita el abrazo del portero Vozinha durante el Argentina vs. Cabo Verde., Redes sociales.
Se viraliza el momento en que Lionel Messi evita el abrazo del portero Vozinha durante el Argentina vs. Cabo Verde. / FOTO: Redes sociales.

¿Messi ignoró a Vozinha? Video desata debate en redes.

Un video del partido entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se volvió viral en redes sociales al mostrar el momento en que el portero caboverdiano Vozinha intentó abrazar a Lionel Messi antes del inicio del tiempo extra, pero el capitán argentino continuó caminando sin corresponder al gesto.

Las imágenes generaron diversas reacciones entre los aficionados. Mientras algunos interpretaron la acción como un desaire, otros señalaron que Messi se encontraba completamente concentrado en un encuentro que se había complicado más de lo esperado para la vigente campeona del mundo.

@bianevsd

O vozinha vai segurar o Messi no jogo argentina x Cabo Verde pela copa do mundo 2026. #futebol #TikTokEsportes #copadomundo #messi #caboverde

♬ som original - MICAEL FUTEBOL CLUBE

Vozinha, el protagonista del partido 

Argentina necesitó del tiempo extra para imponerse 3-2 a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo, que logró igualar el marcador en dos ocasiones y puso en aprietos a la Albiceleste hasta los minutos finales.

Uno de los protagonistas del encuentro fue precisamente Vozinha. El experimentado guardameta de 40 años firmó una destacada actuación con varias atajadas decisivas, incluidas intervenciones ante el propio Messi, lo que lo convirtió en una de las figuras del partido.

Tras el pitazo final, las cámaras captaron un momento diferente. Messi se acercó a Vozinha para estrecharle la mano y reconocer su actuación, un gesto que muchos aficionados destacaron luego de la tensión vivida durante el compromiso.

@fulboneta_pe

🤝🐐🧤 EL RESPETO ENTRE DOS LEYENDAS DEL PARTIDO. El pitazo final no solo dejó la clasificación de Argentina. También regaló una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026. Lionel Messi y Vozinha se fundieron en un abrazo lleno de respeto y admiración, poniendo fin a un duelo inolvidable entre el mejor futbolista de su generación y el arquero que se ganó el corazón del mundo. #messi #lionelmessi #vozinha #caboverde #mundial2026

♬ viva la vida - moiseslyricsss

El video del intento de abrazo y el posterior saludo entre ambos futbolistas continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde sigue siendo uno de los momentos más comentados del Mundial 2026.

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