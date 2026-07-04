¿Quiere ayudar a Canadá? Drake apuesta por Marruecos y explica su curiosa estrategia

El rapero sorprendió al apostar en contra de su propio país antes de los octavos de final del Mundial 2026 y su explicación desató todo tipo de teorías entre los aficionados.

A pocas horas del esperado duelo entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026, el rapero canadiense Drake volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Esta vez no fue por una canción ni por una aparición junto a una estrella del futbol, sino por una curiosa apuesta que realizó en favor de Marruecos, pese a que Canadá es su país natal.

La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y abrió un intenso debate entre los aficionados, quienes recordaron la famosa "maldición de Drake", una teoría viral que desde hace varios años persigue al artista cada vez que demuestra públicamente su apoyo a un equipo o deportista.

La apuesta que sorprendió a todos

A través de sus historias de Instagram, Drake compartió una captura de pantalla de la plataforma de apuestas deportivas Stake.

En ella aparece una apuesta simbólica de apenas un dólar a favor de Marruecos para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Canadá. De acertar el pronóstico, el premio sería de 1.41 dólares.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación.

"Gané la última vez... ahora voy a probar la estrategia de la maldición inversa", escribió el cantante, acompañado de un emoji de la bandera de Canadá.

La frase hace referencia directa a la llamada "reverse curse strategy", o "estrategia de la maldición inversa".

¿Qué significa la "maldición inversa"?

Durante años, los aficionados han alimentado una curiosa superstición conocida como la "maldición de Drake". Según esta teoría viral, cuando el rapero posa con un deportista, utiliza la camiseta de un equipo o apuesta públicamente por algún favorito, ese competidor suele terminar perdiendo.

Aunque no existe ninguna evidencia que respalde esta creencia, los casos acumulados durante la última década han convertido el tema en uno de los memes deportivos más populares de internet.

Consciente de esa fama, Drake decidió jugar con la broma. En lugar de apostar por Canadá, eligió a Marruecos con la esperanza de que, si la supuesta maldición sigue vigente, ocurra exactamente lo contrario y sea la selección canadiense la que consiga el boleto a los cuartos de final.

La única vez que la maldición no apareció

El propio artista explicó que la última ocasión apostó a favor de Canadá en el partido frente a Sudáfrica durante los dieciseisavos de final y consiguió acertar el resultado.

Ese triunfo representó una de las pocas excepciones a la llamada "maldición de Drake", motivo por el cual decidió cambiar de estrategia antes del encuentro contra Marruecos.

Su publicación fue tomada con humor por miles de seguidores, mientras otros comenzaron a especular si realmente la superstición volverá a cumplirse.

Los episodios más famosos de la "maldición de Drake"

La teoría comenzó a ganar fuerza en 2014. Ese año, Drake celebró junto al equipo de baloncesto de la Universidad de Kentucky durante el torneo de la NCAA. Días después, los Wildcats perdieron la final nacional.

En 2015 también fue relacionado con la inesperada derrota de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos, cuando la tenista buscaba completar el Grand Slam.

Otro de los episodios más recordados ocurrió en 2018, cuando apareció apoyando al luchador Conor McGregor antes de su combate frente a Khabib Nurmagomedov. El irlandés terminó perdiendo por sumisión.

En 2019 también fue señalado por la derrota de Alabama en la final del futbol americano universitario y, años más tarde, por la eliminación de los Toronto Maple Leafs, luego de apostar más de un millón de dólares por el equipo en los playoffs de la NHL.

Incluso algunos aficionados recordaron que Vladimir Guerrero Jr. atravesó una breve mala racha después de fotografiarse con el rapero.

Aunque todos estos casos forman parte únicamente de una superstición alimentada por internet, el propio Drake suele bromear con el tema y aprovecharlo en sus publicaciones.

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