 Las palabras de Infantino tras el triunfo de Argentina
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Las palabras de Gianni Infantino tras el triunfo de Argentina que desatan polémica

por Oliver Paniagua
Gianni Infantino desata debate tras hablar de la clasificación de Argentina., EFE.
Gianni Infantino desata debate tras hablar de la clasificación de Argentina. / FOTO: EFE.

Infantino rompe el silencio tras el triunfo de Argentina y provoca reacciones.

La agónica clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro del campo, sino también una inesperada controversia fuera de él. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se volvió tendencia luego de realizar unas declaraciones que muchos aficionados interpretaron como una muestra de afinidad hacia la Albiceleste.

Tras el sufrido triunfo de Argentina sobre Cabo Verde, Infantino fue entrevistado por DSports y confesó que vivió el encuentro con intensidad.

Un abrazo a toda la Argentina y felicidades, porque el corazón esta noche... también los neutrales que estábamos con los dos... espectacular", expresó el dirigente.

Debate por las palabras de Infantino 

La frase se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la aparente cercanía del presidente de la FIFA con la selección argentina. Aunque Infantino también mencionó a los "neutrales", su referencia al "corazón" fue suficiente para reavivar el debate entre aficionados de distintas selecciones.

La polémica surge en medio del ajustado triunfo de la Albiceleste, que necesitó del tiempo extra para derrotar 3-2 a Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo y que estuvo cerca de dar la sorpresa.

No es la primera vez que Infantino protagoniza comentarios o gestos que generan este tipo de reacciones. Desde el Mundial de Catar 2022, el dirigente ha felicitado públicamente en varias ocasiones a la selección argentina y a algunos de sus jugadores, lo que ha alimentado las críticas de quienes consideran que mantiene una relación de especial simpatía con la vigente campeona del mundo.

Mientras el debate continúa en redes sociales, Argentina sigue su camino en el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar, tras superar uno de los partidos más complicados de su participación en el torneo.

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