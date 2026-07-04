Reportan posibles positivos por clembuterol en jugadores de Túnez durante el Mundial 2026

Escándalo en el Mundial 2026 por caso de clembuterol en la selección de Túnez.

Un grupo de hasta ocho jugadores de la selección de Túnez habría dado positivo a clembuterol durante el Mundial 2026, según reportes de medios internacionales como Daily Mail y The Times. El equipo africano realizó su concentración en Nuevo León, México, como parte de su preparación para el torneo.

De acuerdo con las publicaciones, las pruebas de antidopaje se habrían realizado durante la competencia, arrojando resultados adversos por la presencia de esta sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Las primeras investigaciones apuntan a que no se trataría de un caso de dopaje intencional, sino de una posible ingesta involuntaria relacionada con el consumo de carne contaminada durante su estancia en Monterrey.

El clembuterol es una sustancia prohibida por la AMA debido a sus efectos sobre el aumento de masa muscular y la reducción de grasa corporal, lo que puede otorgar ventajas deportivas indebidas. Sin embargo, también se han registrado casos en los que su presencia en atletas se ha atribuido a la ingesta de productos cárnicos contaminados.

Problemática en México

México ha enfrentado durante años casos relacionados con esta sustancia en la cadena alimenticia. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en la Copa Oro 2011, cuando varios integrantes de la selección mexicana dieron positivo a clembuterol, aunque posteriormente fueron exonerados al determinarse que no existió intención de dopaje.

Asimismo, en el Mundial Sub-17 de 2011 se reportaron más de 100 casos de jugadores con niveles elevados de la sustancia, lo que generó un debate internacional sobre la seguridad alimentaria en el país.

Hasta el momento, ni la FIFA ni la selección de Túnez han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, mientras se espera el resultado de las investigaciones correspondientes.

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