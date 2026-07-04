 Resultado Canadá vs. Marruecos - 8vos de final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Canada Canada Morocco Morocco 00
45:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
44
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Canadá vs. Marruecos

por Christoper Chang
Canadá vs. Marruecos - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Canadá vs. Marruecos - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Canadá vs. Marruecos en actividad de los octavos de final.

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo emocionante que abrirá la fase eliminatoria y se disputará en el Estadio Houston (NRG Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos). Los locales, como coanfitriones, llegan tras una fase de grupos histórica que les permitió clasificar por primera vez a los octavos de final, impulsados por el apoyo masivo de su afición y un equipo compacto y motivado. Marruecos, por su parte, avanza con su habitual garra africana, tras superar una dura fase de grupos y demostrar su capacidad para competir contra selecciones europeas y sudamericanas, con un estilo disciplinado y contragolpeador.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Paraguay y Francia. Este cruce representa un hito para Canadá, que busca seguir haciendo historia en casa, mientras que Marruecos aspira a repetir o superar su gran actuación en Catar 2022 y llevar el fútbol africano a semifinales. Un partido clave con gran ambiente en Houston que definirá uno de los cuatro clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Canadá vs. Marruecos

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
Canada
Sistema: 4-4-2
Minuto: 44'
0 - 0
04/07/2026 - 11:00
Actualizar marcador
Morocco
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Michael Oliver, England
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

20'
card
R. Halhal ve tarjeta amarilla
22'
cambio
Cambio en Morocco: I. Saibari por S. Rahimi
40'
card
A. Hakimi ve tarjeta amarilla
40'
card
R. Laryea ve tarjeta amarilla
44'
card
J. David ve tarjeta amarilla

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 20'
    Tarjeta
    R. Halhal - tarjeta amarilla
  • 40'
    Tarjeta
    A. Hakimi - tarjeta amarilla
  • 40'
    Tarjeta
    R. Laryea - tarjeta amarilla
  • 44'
    Tarjeta
    J. David - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 01/12
    Canada
    Canada 1 - 2 Morocco
    World Cup | Finalizado

Últimos de Canada

  • 28/06
    South Africa
    South Africa 0 - 1 Canada
    World Cup | Finalizado
  • 24/06
    Switzerland
    Switzerland 2 - 1 Canada
    World Cup | Finalizado
  • 19/06
    Canada
    Canada 6 - 0 Qatar
    World Cup | Finalizado
  • 12/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Ireland
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Morocco

  • 25/06
    Morocco
    Morocco 4 - 2 Haiti
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Brazil
    Brazil 1 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Morocco
    Morocco 4 - 0 Madagascar
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Canada
Morocco
5
Tiros de esquina
0
10
Saques de banda
7
6
Tiros libres
13
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
1
42
Ataques
20
28
Ataques peligrosos
1
2
Remates al arco
1
2
Remates desviados
0
36%
Posesión
64%
4
Remates totales
1
2
Remates a puerta
1
1
Remates fuera
0
1
Remates bloqueados
0
4
Remates dentro del área
0
0
Remates fuera del área
1
12
Faltas
4
0
Fuera de juego
2
1
Tarjetas amarillas
2
1
Atajadas
2
122
Pases totales
235
90
Pases precisos
208

Alineaciones

Canada
  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Moise Bombito
  • Luc De Fougerolles
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Niko Sigur
  • Stephen Eustaquio
  • Ali Ahmed
  • Jonathan David
  • Tani Oluwaseyi
Morocco
  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Redouane Halhal
  • Noussair Mazraoui
  • Ayyoub Bouaddi
  • Neil El Aynaoui
  • Brahim Díaz
  • Azzedine Ounahi
  • Bilal El Khannouss
  • Ismael Saibari
Etiquetas
CanadáFútbolMarruecosHoustonDestacadasUniverso Futbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver