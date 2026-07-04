EN VIVO. Minuto a minuto del Canadá vs. Marruecos

Sigue todas las incidencias del Canadá vs. Marruecos en actividad de los octavos de final.
Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo emocionante que abrirá la fase eliminatoria y se disputará en el Estadio Houston (NRG Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos). Los locales, como coanfitriones, llegan tras una fase de grupos histórica que les permitió clasificar por primera vez a los octavos de final, impulsados por el apoyo masivo de su afición y un equipo compacto y motivado. Marruecos, por su parte, avanza con su habitual garra africana, tras superar una dura fase de grupos y demostrar su capacidad para competir contra selecciones europeas y sudamericanas, con un estilo disciplinado y contragolpeador.
El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Paraguay y Francia. Este cruce representa un hito para Canadá, que busca seguir haciendo historia en casa, mientras que Marruecos aspira a repetir o superar su gran actuación en Catar 2022 y llevar el fútbol africano a semifinales. Un partido clave con gran ambiente en Houston que definirá uno de los cuatro clasificados a la siguiente ronda.
Minuto a minuto del Canadá vs. Marruecos
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
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20'R. Halhal - tarjeta amarilla
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40'A. Hakimi - tarjeta amarilla
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40'R. Laryea - tarjeta amarilla
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44'J. David - tarjeta amarilla
Entre sí
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01/12Canada 1 - 2 Morocco
World Cup | Finalizado
Últimos de Canada
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28/06South Africa 0 - 1 Canada
World Cup | Finalizado
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24/06Switzerland 2 - 1 Canada
World Cup | Finalizado
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19/06Canada 6 - 0 Qatar
World Cup | Finalizado
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12/06Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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06/06Canada 1 - 1 Ireland
Friendlies | Finalizado
Últimos de Morocco
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25/06Morocco 4 - 2 Haiti
World Cup | Finalizado
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20/06Scotland 0 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
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14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
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07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
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02/06Morocco 4 - 0 Madagascar
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Moise Bombito
- Luc De Fougerolles
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Niko Sigur
- Stephen Eustaquio
- Ali Ahmed
- Jonathan David
- Tani Oluwaseyi
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Redouane Halhal
- Noussair Mazraoui
- Ayyoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Brahim Díaz
- Azzedine Ounahi
- Bilal El Khannouss
- Ismael Saibari