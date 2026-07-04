EN VIVO. Minuto a minuto del Canadá vs. Marruecos

Sigue todas las incidencias del Canadá vs. Marruecos en actividad de los octavos de final.

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo emocionante que abrirá la fase eliminatoria y se disputará en el Estadio Houston (NRG Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos). Los locales, como coanfitriones, llegan tras una fase de grupos histórica que les permitió clasificar por primera vez a los octavos de final, impulsados por el apoyo masivo de su afición y un equipo compacto y motivado. Marruecos, por su parte, avanza con su habitual garra africana, tras superar una dura fase de grupos y demostrar su capacidad para competir contra selecciones europeas y sudamericanas, con un estilo disciplinado y contragolpeador.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Paraguay y Francia. Este cruce representa un hito para Canadá, que busca seguir haciendo historia en casa, mientras que Marruecos aspira a repetir o superar su gran actuación en Catar 2022 y llevar el fútbol africano a semifinales. Un partido clave con gran ambiente en Houston que definirá uno de los cuatro clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Canadá vs. Marruecos

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals Canada Sistema: 4-4-2 Minuto: 44' 0 - 0 Actualizar marcador Morocco Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro Michael Oliver, England Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 20' R. Halhal ve tarjeta amarilla 22' Cambio en Morocco: I. Saibari por S. Rahimi 40' A. Hakimi ve tarjeta amarilla 40' R. Laryea ve tarjeta amarilla 44' J. David ve tarjeta amarilla Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas 20' R. Halhal - tarjeta amarilla

40' A. Hakimi - tarjeta amarilla

40' R. Laryea - tarjeta amarilla

44' J. David - tarjeta amarilla Entre sí 01/12 Canada 1 - 2 Morocco

World Cup | Finalizado Últimos de Canada 28/06 South Africa 0 - 1 Canada

World Cup | Finalizado

24/06 Switzerland 2 - 1 Canada

World Cup | Finalizado

19/06 Canada 6 - 0 Qatar

World Cup | Finalizado

12/06 Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

06/06 Canada 1 - 1 Ireland

Friendlies | Finalizado Últimos de Morocco 25/06 Morocco 4 - 2 Haiti

World Cup | Finalizado

20/06 Scotland 0 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

14/06 Brazil 1 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

02/06 Morocco 4 - 0 Madagascar

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Canada Morocco 5 Tiros de esquina 0 10 Saques de banda 7 6 Tiros libres 13 0 Saques de meta 0 0 Penal 0 0 Cambio 1 42 Ataques 20 28 Ataques peligrosos 1 2 Remates al arco 1 2 Remates desviados 0 36% Posesión 64% 4 Remates totales 1 2 Remates a puerta 1 1 Remates fuera 0 1 Remates bloqueados 0 4 Remates dentro del área 0 0 Remates fuera del área 1 12 Faltas 4 0 Fuera de juego 2 1 Tarjetas amarillas 2 1 Atajadas 2 122 Pases totales 235 90 Pases precisos 208 Alineaciones Canada Canada Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Moise Bombito

Luc De Fougerolles

Richie Laryea

Tajon Buchanan

Niko Sigur

Stephen Eustaquio

Ali Ahmed

Jonathan David

Tani Oluwaseyi Morocco Morocco Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Issa Diop

Redouane Halhal

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Brahim Díaz

Azzedine Ounahi

Bilal El Khannouss

Ismael Saibari

Etiquetas