Kylian Mbappé clasifica a Francia a cuartos de final del Mundial 2026

Un penalti fue determinante en la serie entre paraguayos y franceses, la cual se jugó en Filadelfia.

En caminos distintos, pero con el mismo objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, esta tarde, las selecciones de Paraguay y Francia midieron fuerzas en el estadio Filadelfia de Estados Unidos con una temperatura que llegó hasta los 39 grados centígrados (100°F).

Paraguay llegó a este duelo luego de haber caído en su debut ante Estados Unidos (1-4), superar a Turquía en la segunda fecha (1-0) y cerrar el tercer partido con Australia (0-0). Ya en los dieciseisavos de final, los paraguayos dieron la sorpresa al eliminar a los alemanes en una tanda de penales (4-3) tras empate 1-1 en 120 minutos de juego.

Por su parte, Francia llegaba a este duelo con sendas goleadas ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), en dieciseisavos de final eliminó a Suecia también con goleada (3-0).

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals Paraguay Sistema: 5-4-1 Estado: Finalizado 0 - 1 Actualizar marcador France Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro Ilgiz Tantashev, Uzbekistan Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 19' B. Barcola ve tarjeta amarilla 58' Cambio en Paraguay: O. Alderete por J. Canale 61' Cambio en Paraguay: J. Enciso por G. Caballero 61' Cambio en France: B. Barcola por D. Doue 70' Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 0 - 1 de penal 71' Cambio en Paraguay: G. Gomez por Mauricio 71' Cambio en Paraguay: M. Almiron por G. Avalos 81' M. Kone ve tarjeta amarilla 84' Cambio en France: O. Dembele por R. Cherki 90+7' M. Olise ve tarjeta amarilla Goles 70' K. Mbappe (0 - 1) - penal Tarjetas 19' B. Barcola - tarjeta amarilla

81' M. Kone - tarjeta amarilla

90+7' M. Olise - tarjeta amarilla Entre sí 04/07 Paraguay 0 - 1 France

World Cup | Finalizado Últimos de Paraguay 04/07 Paraguay 0 - 1 France

World Cup | Finalizado

26/06 Paraguay 0 - 0 Australia

World Cup | Finalizado

20/06 Turkey 0 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

13/06 USA 4 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

06/06 Paraguay 4 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado Últimos de France 04/07 Paraguay 0 - 1 France

World Cup | Finalizado

30/06 France 3 - 0 Sweden

World Cup | Finalizado

26/06 Norway 1 - 4 France

World Cup | Finalizado

22/06 France 3 - 0 Iraq

World Cup | Finalizado

16/06 France 3 - 1 Senegal

World Cup | Finalizado Estadísticas generales Paraguay France 2 Tiros de esquina 12 19 Saques de banda 17 10 Tiros libres 12 12 Saques de meta 7 0 Penal 1 4 Cambio 2 63 Ataques 145 17 Ataques peligrosos 81 1 Remates al arco 5 4 Remates desviados 10 24% Posesión 76% 5 Remates totales 15 1 Remates a puerta 5 3 Remates fuera 6 1 Remates bloqueados 4 1 Remates dentro del área 5 4 Remates fuera del área 10 13 Faltas 11 0 Tarjetas amarillas 3 4 Atajadas 1 183 Pases totales 568 99 Pases precisos 510 Alineaciones Paraguay Paraguay Orlando Gill

Juan Cáceres

Gustavo Velázquez

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Miguel Almirón

Diego Gómez

Andrés Cubas

Matías Galarza

Julio Enciso France France Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Manu Koné

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappé

Un penal fue la clave

Los paraguayos tenían en mente el capítulo del Mundial Francia 1998, cuando fueron eliminados por los franceses 1-0 con el primer gol de oro de la historia, el cual fue marcado por Laurent Blanc a los 114 minutos, a solo seis del final de la prórroga.

Veintiocho años después, Paraguay salió con otro libreto, el defenderse, y lo hizo con cada elemento disponible para bloquear el ataque francés, el cual estaba acostumbrado a marcar

El conjunto guaraní se plantó de la mejor manera en campo propio, sin hundirse demasiado, y frustró todas y cada una de las intentonas de una Francia que generó, pero no embocó.

Mbappé y Olise, apareciendo por todos lados, pero poca cosa podían hacer. Ninguna ocasión clarísima de gol en ninguno de los dos lados.

Para el segundo tiempo, la primera gran oportunidad de gol fue para Kylian Mbappé al 51, cuando recibió un gran pase del portero Mike Maignan, pero cuando ingresaba al área grande paraguaya, un defensor cortó el peligro de gol.

Después, al 54, fue Orlando Gill quien hizo una atajada que ahogó el gol de Kouadio Kone. Y así, el partido empezaba a tener más dominio de Francia, y con claras oportunidades de gol.

El momento clave del partido llegó al 65 por una falta de Diego Gómez a Désiré Doué, y tras intervención del VAR, el árbitro al final revisó las imágenes y decretó un penal. En la ejecución, Kylian Mbappé remató bien y marcó el 0-1 al 69 para adelantar a los franceses y prácticamente darles el boleto a cuartos de final.

Mbappé pudo hacer doblete en el partido, pero el portero paraguayo Orlando Gill hizo doble atajada al jugador del Real Madrid en tiempo adicional.

Francia es cuartofinalista y enfrentará a Marruecos por un boleto a semifinales del campeonato, instancia a la cual, los marroquíes y franceses llegaron en la edición Rusia 2022, donde ambos se midieron.

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