 Mundial 2026: Mbappé clasifica a Francia a cuartos de final
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5 julio / 14:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
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Kylian Mbappé clasifica a Francia a cuartos de final del Mundial 2026

por Oscar Coronado
Mbappé celebró gol ante Paraguay
Mbappé celebró gol ante Paraguay / FOTO: EFE

Un penalti fue determinante en la serie entre paraguayos y franceses, la cual se jugó en Filadelfia.

En caminos distintos, pero con el mismo objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, esta tarde, las selecciones de Paraguay y Francia midieron fuerzas en el estadio Filadelfia de Estados Unidos con una temperatura que llegó hasta los 39 grados centígrados (100°F).

Paraguay llegó a este duelo luego de haber caído en su debut ante Estados Unidos (1-4), superar a Turquía en la segunda fecha (1-0) y cerrar el tercer partido con Australia (0-0). Ya en los dieciseisavos de final, los paraguayos dieron la sorpresa al eliminar a los alemanes en una tanda de penales (4-3) tras empate 1-1 en 120 minutos de juego.

Por su parte, Francia llegaba a este duelo con sendas goleadas ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), en dieciseisavos de final eliminó a Suecia también con goleada (3-0).

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
Paraguay
Sistema: 5-4-1
Estado: Finalizado
0 - 1
04/07/2026 - 15:00
Actualizar marcador
France
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Ilgiz Tantashev, Uzbekistan
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

19'
card
B. Barcola ve tarjeta amarilla
58'
cambio
Cambio en Paraguay: O. Alderete por J. Canale
61'
cambio
Cambio en Paraguay: J. Enciso por G. Caballero
61'
cambio
Cambio en France: B. Barcola por D. Doue
70'
goal
Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 0 - 1 de penal
71'
cambio
Cambio en Paraguay: G. Gomez por Mauricio
71'
cambio
Cambio en Paraguay: M. Almiron por G. Avalos
81'
card
M. Kone ve tarjeta amarilla
84'
cambio
Cambio en France: O. Dembele por R. Cherki
90+7'
card
M. Olise ve tarjeta amarilla

Goles

  • 70'
    Gol
    K. Mbappe (0 - 1) - penal

Tarjetas

  • 19'
    Tarjeta
    B. Barcola - tarjeta amarilla
  • 81'
    Tarjeta
    M. Kone - tarjeta amarilla
  • 90+7'
    Tarjeta
    M. Olise - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 04/07
    Paraguay
    Paraguay 0 - 1 France
    World Cup | Finalizado

Últimos de Paraguay

  • 04/07
    Paraguay
    Paraguay 0 - 1 France
    World Cup | Finalizado
  • 26/06
    Paraguay
    Paraguay 0 - 0 Australia
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Turkey
    Turkey 0 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    USA
    USA 4 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Paraguay
    Paraguay 4 - 0 Nicaragua
    Friendlies | Finalizado

Últimos de France

  • 04/07
    Paraguay
    Paraguay 0 - 1 France
    World Cup | Finalizado
  • 30/06
    France
    France 3 - 0 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 26/06
    Norway
    Norway 1 - 4 France
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    France
    France 3 - 0 Iraq
    World Cup | Finalizado
  • 16/06
    France
    France 3 - 1 Senegal
    World Cup | Finalizado

Estadísticas generales

Paraguay
France
2
Tiros de esquina
12
19
Saques de banda
17
10
Tiros libres
12
12
Saques de meta
7
0
Penal
1
4
Cambio
2
63
Ataques
145
17
Ataques peligrosos
81
1
Remates al arco
5
4
Remates desviados
10
24%
Posesión
76%
5
Remates totales
15
1
Remates a puerta
5
3
Remates fuera
6
1
Remates bloqueados
4
1
Remates dentro del área
5
4
Remates fuera del área
10
13
Faltas
11
0
Tarjetas amarillas
3
4
Atajadas
1
183
Pases totales
568
99
Pases precisos
510

Alineaciones

Paraguay
  • Orlando Gill
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Velázquez
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Junior Alonso
  • Miguel Almirón
  • Diego Gómez
  • Andrés Cubas
  • Matías Galarza
  • Julio Enciso
France
  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Manu Koné
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé

Un penal fue la clave 

Los paraguayos tenían en mente el capítulo del Mundial Francia 1998, cuando fueron eliminados por los franceses 1-0 con el primer gol de oro de la historia, el cual fue marcado por Laurent Blanc a los 114 minutos, a solo seis del final de la prórroga.

Veintiocho años después, Paraguay salió con otro libreto, el defenderse, y lo hizo con cada elemento disponible para bloquear el ataque francés, el cual estaba acostumbrado a marcar

El conjunto guaraní se plantó de la mejor manera en campo propio, sin hundirse demasiado, y frustró todas y cada una de las intentonas de una Francia que generó, pero no embocó.

Mbappé y Olise, apareciendo por todos lados, pero poca cosa podían hacer. Ninguna ocasión clarísima de gol en ninguno de los dos lados.

Para el segundo tiempo, la primera gran oportunidad de gol fue para Kylian Mbappé al 51, cuando recibió un gran pase del portero Mike Maignan, pero cuando ingresaba al área grande paraguaya, un defensor cortó el peligro de gol.  

Después, al 54, fue Orlando Gill quien hizo una atajada que ahogó el gol de Kouadio Kone. Y así, el partido empezaba a tener más dominio de Francia, y con claras oportunidades de gol.

El momento clave del partido llegó al 65 por una falta de Diego Gómez a Désiré Doué, y tras intervención del VAR, el árbitro al final revisó las imágenes y decretó un penal. En la ejecución, Kylian Mbappé remató bien y marcó el 0-1 al 69 para adelantar a los franceses y prácticamente darles el boleto a cuartos de final. 

Mbappé pudo hacer doblete en el partido, pero el portero paraguayo Orlando Gill hizo doble atajada al jugador del Real Madrid en tiempo adicional. 

Francia es cuartofinalista y enfrentará a Marruecos por un boleto a semifinales del campeonato, instancia a la cual, los marroquíes y franceses llegaron en la edición Rusia 2022, donde ambos se midieron. 

Mundial 2026: Paraguay vs. Francia | EFE

Mundial 2026: Paraguay vs. Francia / EFE

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