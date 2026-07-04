Kylian Mbappé clasifica a Francia a cuartos de final del Mundial 2026

Un penalti fue determinante en la serie entre paraguayos y franceses, la cual se jugó en Filadelfia.
En caminos distintos, pero con el mismo objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, esta tarde, las selecciones de Paraguay y Francia midieron fuerzas en el estadio Filadelfia de Estados Unidos con una temperatura que llegó hasta los 39 grados centígrados (100°F).
Paraguay llegó a este duelo luego de haber caído en su debut ante Estados Unidos (1-4), superar a Turquía en la segunda fecha (1-0) y cerrar el tercer partido con Australia (0-0). Ya en los dieciseisavos de final, los paraguayos dieron la sorpresa al eliminar a los alemanes en una tanda de penales (4-3) tras empate 1-1 en 120 minutos de juego.
Por su parte, Francia llegaba a este duelo con sendas goleadas ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), en dieciseisavos de final eliminó a Suecia también con goleada (3-0).
Incidencias del partido
Goles
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70'K. Mbappe (0 - 1) - penal
Tarjetas
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19'B. Barcola - tarjeta amarilla
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81'M. Kone - tarjeta amarilla
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90+7'M. Olise - tarjeta amarilla
Entre sí
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04/07Paraguay 0 - 1 France
World Cup | Finalizado
Últimos de Paraguay
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04/07Paraguay 0 - 1 France
World Cup | Finalizado
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26/06Paraguay 0 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
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20/06Turkey 0 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
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13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
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06/06Paraguay 4 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
Últimos de France
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04/07Paraguay 0 - 1 France
World Cup | Finalizado
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30/06France 3 - 0 Sweden
World Cup | Finalizado
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26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
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22/06France 3 - 0 Iraq
World Cup | Finalizado
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16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Orlando Gill
- Juan Cáceres
- Gustavo Velázquez
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Miguel Almirón
- Diego Gómez
- Andrés Cubas
- Matías Galarza
- Julio Enciso
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé
Un penal fue la clave
Los paraguayos tenían en mente el capítulo del Mundial Francia 1998, cuando fueron eliminados por los franceses 1-0 con el primer gol de oro de la historia, el cual fue marcado por Laurent Blanc a los 114 minutos, a solo seis del final de la prórroga.
Veintiocho años después, Paraguay salió con otro libreto, el defenderse, y lo hizo con cada elemento disponible para bloquear el ataque francés, el cual estaba acostumbrado a marcar
El conjunto guaraní se plantó de la mejor manera en campo propio, sin hundirse demasiado, y frustró todas y cada una de las intentonas de una Francia que generó, pero no embocó.
Mbappé y Olise, apareciendo por todos lados, pero poca cosa podían hacer. Ninguna ocasión clarísima de gol en ninguno de los dos lados.
Para el segundo tiempo, la primera gran oportunidad de gol fue para Kylian Mbappé al 51, cuando recibió un gran pase del portero Mike Maignan, pero cuando ingresaba al área grande paraguaya, un defensor cortó el peligro de gol.
Después, al 54, fue Orlando Gill quien hizo una atajada que ahogó el gol de Kouadio Kone. Y así, el partido empezaba a tener más dominio de Francia, y con claras oportunidades de gol.
El momento clave del partido llegó al 65 por una falta de Diego Gómez a Désiré Doué, y tras intervención del VAR, el árbitro al final revisó las imágenes y decretó un penal. En la ejecución, Kylian Mbappé remató bien y marcó el 0-1 al 69 para adelantar a los franceses y prácticamente darles el boleto a cuartos de final.
Mbappé pudo hacer doblete en el partido, pero el portero paraguayo Orlando Gill hizo doble atajada al jugador del Real Madrid en tiempo adicional.
Francia es cuartofinalista y enfrentará a Marruecos por un boleto a semifinales del campeonato, instancia a la cual, los marroquíes y franceses llegaron en la edición Rusia 2022, donde ambos se midieron.